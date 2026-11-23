Украина провела спецоперацию у ливийского порта Бенгази, уничтожив российский корвет "Меркурий", вертолет Ка-27 и поразив сухогруз MV ANGARA, который использовался для перевозки военных грузов.

Что известно об этой операции - собрало РБК-Украина в материале ниже.

Зеленский и СБУ подтвердили атаку

Силы обороны Украины совместно со Службой безопасности провели уникальную спецоперацию возле ливийского порта Бенгази, в результате которой был затоплен российский корвет "Меркурий" с вертолетом Ка-27 на борту и поражен подсанкционное судно MV ANGARA. Информацию об успешной атаке официально подтвердили президент Владимир Зеленский и пресс-служба СБУ.

По данным украинской спецслужбы, в операции привлекли 7 безэкипажных катеров украинского производства. Их доставили в определенный район и спустили на воду с "материнского судна". Несмотря на попытки россиян уничтожить дроны из воды, воздуха и суши, катера успешно достигли обеих целей.

В результате:

Затоплен корвет "Меркурий" (проект 20380, бортовой номер 734) - новейший многоцелевой корабль Черноморского флота РФ, принятый на вооружение в 2023 году.

(проект 20380, бортовой номер 734) - новейший многоцелевой корабль Черноморского флота РФ, принятый на вооружение в 2023 году. Судно "Меркурий" пряталось непосредственно в порту Бенгази, опрокинулось и затонуло (спутниковые снимки фиксируют над водой только его нос). Вместе с кораблем на дно пошел находившийся на палубе многофункциональный боевой вертолет Ка-27 .

. Поражен сухогруз MV ANGARA (IMO 9179842) - подсанкционное российское судно, обеспечивающее военную логистику РФ в рамках так называемых "Сирийского" и "Ливийского экспрессов". Корвет "Меркурий" регулярно охранял такие конвои.

На снимках со спутника видно, что корвет "Меркурий" затонул

"Образцовая наша украинская операция в ответ на российскую войну. Вчера и сегодня подробно получал доклады по шагам в операции - определенные цели достигнуты. Продолжаем операции в определенных акваториях", - заявил Владимир Зеленский, поблагодарив воинов СБУ и Сил обороны.

Что известно о последствиях атаки

Первые сообщения о взрывах и пожаре на военно-морской базе Бенгази появились в ночь на 22 ноября.

Как сообщает телеканал Al Jazeera, на борту "Меркурия" находился груз оружия, боеприпасов и беспилотников, а в результате попадания погибли граждане России и Ливии (точное количество жертв не уточняется).

Власти Ливии подтвердили факт атаки и заявили о начале совместного с РФ расследования. Там заявили, что "Меркурий" возвращался в Россию и остановился в Бенгази для пополнения запасов топлива и продовольствия в рамках действующих соглашений между двумя странами.

Между тем в Институте изучения войны (ISW) со ссылкой на ливийские медиа сообщали об атаке морских дронов еще на одно судно неподалеку от Бенгази - "Аскалон" (ходит под мальтийским флагом, но связано с военными РФ и находится под санкциями Украины). Оно входило в состав российского военного конвоя, вышедшего из Калининградской области в середине октября 2026 года.

Почему Бенгази важен для России

Бенгази расположен на северо-востоке Ливии, на побережье Средиземного моря. Город контролируют силы Халифы Хафтара, поддерживающего сотрудничество с Москвой.

Порт Бенгази расположен на побережье Средиземного моря

Россия использует ливийские порты, в частности Бенгази, для военной логистики, перевозки техники и оружия в Африку, а также для дозаправки и пополнения запасов кораблей.

Это один из пунктов, позволяющий Москве поддерживать военное присутствие в регионе и обеспечивать деятельность своих сил на африканском континенте.