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Сейм Польши назначил Туска премьером

Фото: Дональд Туск (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В понедельник вечером, 11 декабря, Сейм Польши избрал Дональда Туска премьер-министром.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Польское радио".

Избрание кандидатуры Туска произошло з в рамках так называемого второго конституционного шага. За избрание Туска премьером проголосовали 248 депутатов, против - 201, никто не воздержался.

"Прежде всего, я хочу поблагодарить польский народ. Спасибо, Польша, это действительно замечательный день - не для меня, а для всех тех, кто на протяжении долгих лет верил, что все еще будет лучше, что мы прогоним тьму. И это произошло - благодаря вам", - заявил Туск после голосования. 

Зеленский поздравил Туска 

Президент Владимир Зеленский поздравил Туска с избранием Сеймом на пост премьер-министра Польши.

"Будущее Украины и Польши - в единстве, взаимопомощи и стратегическом партнерстве, чтобы победить нашего общего врага. Когда мы стоим вместе, свобода наших народов непобедима", - написал он в Twitter. 

Президен добавил, что Украина ценит поддержку Польши.

"Вместе мы укрепляем друг друга и всю Европу. Я уверен, что Украина и Польша будут и впредь преданы делу защиты мировой свободы", - подчеркнул он. 

Выборы в Польше

Парламентские выборы в Польше прошли 15 октября, и по их результатам определились 460 членов Сейма.

По итогам выборов оппозиция получила большинство: "Гражданская платформа" под руководством бывшего президента Евросовета Дональда Туска, альянс "Третий путь" и Левая партия. В ноябре проевропейские партии Польши достигли соглашения о коалиции.

1 декабря президент Польши Анджей Дуда пообещал не затягивать процесс назначения правительства от оппозиции, в случае если кабмину Моравецкого не удастся получить вотум доверия.

Главный кандидат в премьеры Дональд Туск 8 декабря представил состав своего правительства.

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Дональд ТускПольша