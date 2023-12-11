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Сейм Польщі призначив Туска прем'єром

Фото: Дональд Туск (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У понеділок увечері, 11 грудня, Сейм Польщі обрав Дональда Туска прем'єр-міністром.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Польське радіо".

Обрання кандидатури Туска відбулося в рамках так званого другого конституційного кроку. За обрання Туска прем'єром проголосували 248 депутатів, проти - 201, ніхто не утримався.

"Перш за все, я хочу подякувати польському народу. Спасибі, Польща, це справді чудовий день - не для мене, а для всіх тих, хто впродовж довгих років вірив, що все ще буде краще, що ми проженемо темряву. І це сталося - завдяки вам", - заявив Туск після голосування.

Зеленський привітав Туска 

Президент Володимир Зеленський привітав Туска з обранням Сеймом на посаду прем'єр-міністра Польщі.

"Майбутнє України та Польщі - у єдності, взаємодопомозі та стратегічному партнерстві, щоб перемогти нашого спільного ворога. Коли ми стоїмо разом, свобода наших народів непереможна", - написав він у Twitter. 

Президент додав, що Україна цінує підтримку Польщі.

"Разом ми зміцнюємо один одного і всю Європу. Я впевнений, що Україна і Польща будуть і надалі віддані справі захисту світової свободи", - наголосив він.

Вибори у Польщі

Парламентські вибори в Польщі відбулися 15 жовтня і за їх результатами визначилися 460 членів Сейму.

За підсумками виборів опозиція отримала більшість : "Громадянська платформа" під керівництвом колишнього президента Євроради Дональда Туска, альянс "Третій шлях" та Ліва партія. У листопаді проєвропейські партії Польщі дійшли згоди про коаліцію.

1 грудня президент Польщі Анджей Дуда пообіцяв не затягувати процес призначення уряду від опозиції, якщо кабміну Моравецького не вдасться отримати вотум довіри.

Головний кандидат у прем'єри Дональд Туск 8 грудня представив склад свого уряду.

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Дональд ТускПольща