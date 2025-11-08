ua en ru
Сейм Польши ужесточил условия получения помощи украинцами

Польша, Суббота 08 ноября 2025 06:45
Сейм Польши ужесточил условия получения помощи украинцами Фото: украинские беженцы в Польше (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасия

Польский парламент окончательно определил правила пребывания украинских граждан в стране. И эти правила понравятся не всем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию RMF24.

В пятницу, 7 ноября, польский Сейм не поддержал альтернативный законопроект президента Кароля Навроцкого, касающийся помощи украинским беженцам.

Сообщается, что 244 депутата проголосовали за отклонение инициативы, посчитав документ дублированием уже принятого закона.

Ранее Навроцкий наложил вето на правительственный вариант и предложил свой проект, но парламент оставил в силе предыдущие решения.

Новый порядок для украинцев в Польше

Действующий закон, принятый еще в сентябре 2025 года, продлевает легальный статус пребывания украинских граждан в Польше до 4 марта 2026 года. Однако документ вводит более строгие критерии получения финансовой поддержки.

Теперь помощь смогут получать только те украинцы, которые официально работают в Польше, а их дети учатся в местных школах.

Исключение предусмотрено лишь для семей, где воспитываются дети с инвалидностью.

Ограничение социальных льгот

Согласно новым нормам, украинцы без официального трудоустройства утратят доступ к ряду льгот. В частности, речь идет о бесплатной медицинской реабилитации, лечении от зависимостей, участии в государственных программах здравоохранения и части стоматологических услуг.

Напоминаем, что Польша запускает пилотную программу всеобщей оборонной подготовки wReady, в рамках которой каждый совершеннолетний гражданин сможет пройти однодневные курсы; обучение стартует 22 ноября и продлится до 14 декабря.

Отметим, что Польша ведет переговоры с США о расширении импорта сжиженного природного газа (СПГ) с целью последующих поставок в Украину и Словакию.

Война в Украине Польша
