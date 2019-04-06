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Севморпорт передадуть у власність Росії за дорученням Путіна

Новини » Політика    06.04.2019 - 09:16
Севморпорт передадуть у власність Росії за дорученням Путіна
Ілюстративне фото (mil.ru)

"Влада" Севастополя стверджують, що Севморпорт терпить збитки

Підконтрольна Кремлю "влада" окупированого Севастополя мають намір передати "Севастопольський морський порт" у власність Росії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Крим.Реалії".

Як повідомляє сайт "уряду" міста, в Москві пройшла нарада з питання передачі майнового комплексу Севморпорта в російську власність.

У нараді взяли участь заступник міністра транспорту Росії Юрій Цвєтков, "віце-губернатор" Севастополя Ілля Пономарьов, директор ГУП "Севастопольський морський порт" Валерій Скляров.

"За дорученням президента Росії Володимира Путіна сьогодні в Мінтрансі ми обговорили питання передачі майнового комплексу "Севастопольського морського порту" у федеральну власність. На наш погляд, це рішення дасть підприємству новий імпульс розвитку підприємства", - цитує Пономарьова прес-служба "уряду" міста.

Раніше "голова" Севастополя Дмитро Овсянніков, доповідаючи Володимиру Путіну про соціально-економічний розвиток Севастополя, запропонував передати Севморпорт у власність Росії. У російському уряді Севастополя визнали, що Севморпорт терпить збитки у зв'язку з санкціями і скороченням вантажоперевалки.

Раніше повідомлялося, що патрульний протичовновий літак ВМС США Boeing P-8A Poseidon в п'ятницю ввечері провів розвідку у районі Криму.

РБК-Україна писало, що країни НАТО і Україна в п'ятницю, 5 квітня, почали спільні навчання в Чорному морі "Морський щит 19". Багатонаціональні морські навчання проходитимуть з 5 по 13 квітня у Чорному морі.

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