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Протичовновий літак ВМС США провів розвідку біля берегів Криму

Новини » Надзвичайні події    06.04.2019 - 08:19
Протичовновий літак ВМС США провів розвідку біля берегів Криму
Ілюстративне фото (wikipedia.org)

Розвідку здійснили вчора ввечері

Патрульний протичовновий літак ВМС США Boeing P-8A Poseidon в п'ятницю ввечері провів розвідку в районі Криму. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані авіаційного ресурсу PlaneRadar Twitter.

Як відомо, літак з бортовим номером 168852 входить в склад 26-ї патрульної ескадрильї ВМС США, що базується у Флориді.

Протичовновий літак ВМС США провів розвідку біля берегів КримуНагадаємо, стратегічний безпілотний літальний апарат RQ-4B-30 Global Hawk Військово-повітряних сил США 29 березня здійснив розвідувальний політ уздовж лінії зіткнення з російсько-терористичними військами на Донбасі і узбережжя окупованого Криму.

Раніше 26 березня два військових літаки США здійснювали патрулювання вздовж узбережжя окупованого Криму, а також окупованій частині Молдови та прикордонних з країнами Балтії територій РФ.

Додамо, стратегічний безпілотний літальний апарат ВПС США RQ-4B Global Hawk сім годин моніторив ситуацію на Донбасі 6 березня. Безпілотник ВПС США вилетів з авіабази Сігонелла на італійському острові Сицилія, і протягом близько семи годин починаючи з 08:17 за київським часом вів розвідку вздовж лінії розмежування в Донбасі.

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