ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Севморпорт передадут в собственность России по поручению Путина

Новости » Политика    06.04.2019 - 09:16
Севморпорт передадут в собственность России по поручению Путина
Иллюстративное фото (mil.ru)

"Власти" Севастополя утверждают, что Севморпорт терпит убытки 

Подконтрольные Кремлю "власти" окупированого Севастополя намерены передать "Севастопольский морской порт" в собственность России. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крым.Реалии".

Как сообщает сайт "правительства" города, в Москве прошло совещание по вопросу передачи имущественного комплекса Севморпорта в российскую собственность.

В совещании приняли участие заместитель министра транспорта России Юрий Цветков, "вице-губернатор" Севастополя Илья Пономарев, директор ГУП "Севастопольский морской порт" Валерий Скляров.

"По поручению президента России Владимира Путина сегодня в Минтрансе мы обсудили вопрос передачи имущественного комплекса "Севастопольского морского порта" в федеральную собственность. На наш взгляд, это решение даст предприятию новый импульс развитию предприятия", - цитирует Пономарева пресс-служба "правительства" города.

Ранее "глава" Севастополя Дмитрий Овсянников, докладывая Владимиру Путину о социально-экономическом развитии Севастополя, предложил передать Севморпорт в собственность России. В российском правительстве Севастополя признали, что Севморпорт терпит убытки в связи с санкциями и сокращением грузоперевалки.

Ранее сообщалось, что патрульный противолодочный самолет ВМС США Boeing P-8A Poseidon в пятницу вечером провел разведку в районе Крыма.

РБК-Украина писало, что страны НАТО и Украина в пятницу, 5 апреля, начали совместные учения в Черном море "Морской щит 19". Многонациональные морские учения будут проходить с 5 по 13 апреля в Черном море. 

Противолодочный самолет ВМС США провел разведку у берегов Крыма В Крыму продолжается системное давление на журналистику, - НСЖУ
Выборы 2019 Дебаты Зеленского и Порошенко: главное Результаты выборов президента Украины
Новости Украины Крымморе
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь