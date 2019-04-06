Севморпорт передадут в собственность России по поручению Путина

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"Власти" Севастополя утверждают, что Севморпорт терпит убытки

Подконтрольные Кремлю "власти" окупированого Севастополя намерены передать "Севастопольский морской порт" в собственность России. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крым.Реалии".

Как сообщает сайт "правительства" города, в Москве прошло совещание по вопросу передачи имущественного комплекса Севморпорта в российскую собственность.

В совещании приняли участие заместитель министра транспорта России Юрий Цветков, "вице-губернатор" Севастополя Илья Пономарев, директор ГУП "Севастопольский морской порт" Валерий Скляров.

"По поручению президента России Владимира Путина сегодня в Минтрансе мы обсудили вопрос передачи имущественного комплекса "Севастопольского морского порта" в федеральную собственность. На наш взгляд, это решение даст предприятию новый импульс развитию предприятия", - цитирует Пономарева пресс-служба "правительства" города.

Ранее "глава" Севастополя Дмитрий Овсянников, докладывая Владимиру Путину о социально-экономическом развитии Севастополя, предложил передать Севморпорт в собственность России. В российском правительстве Севастополя признали, что Севморпорт терпит убытки в связи с санкциями и сокращением грузоперевалки.

Ранее сообщалось, что патрульный противолодочный самолет ВМС США Boeing P-8A Poseidon в пятницу вечером провел разведку в районе Крыма.

РБК-Украина писало, что страны НАТО и Украина в пятницу, 5 апреля, начали совместные учения в Черном море "Морской щит 19". Многонациональные морские учения будут проходить с 5 по 13 апреля в Черном море.