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"Північний потік" зупинився на ремонт

Новини » Енергетика    16.07.2019 - 09:10
"Північний потік" зупинився на ремонт
Ілюстративне фото з відкритих джерел)

У РФ заявляють, що графік робіт з технічного обслуговування трубопроводу був заздалегідь узгоджений

Обидві нитки морського газопроводу "Північний потік" зупинено на два тижні для проведення планового технічного обслуговування. Про це свідчать дані газотранспортних компаній OPAL Gastransport і NEL Gastransport, повідомляють росЗМІ.

У РФ заявляють, що графік робіт з технічного обслуговування трубопроводу був заздалегідь узгоджений з партнерами Nord Stream AG.

Як зазначається, у момент зупинки одних газопроводів зростає обсяг прокачування по інших маршрутах (очікується зростання поставок через Україну), можливе скорочення закачування газу в підземні сховища і відбір газу з ПСГ.

Нагадаємо, в Конгресі Сполучених Штатів Америки погодили закон про введення санкцій проти компаній, пов'язаних з будівництвом російського трубопроводу "Північний потік-2".

Раніше "Газпром" заявив, що "Північний потік-2" готовий наполовину. На даний момент укладено понад 1,1 тис. км газопроводу. Президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія готова йти до кінця в реалізації проекту.

Зазначимо, глава правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв заявив, що зареєстрований у Сенаті США законопроект проти "Північного потоку-2" містить вимоги ввести санкції проти причетних до будівництва газопроводу. За його словами, на відміну від інших подібних документів, цей законопроект містить не заклик, а вимогу ввести санкції. Він також підкреслив, що дані санкції не націлені на збитки компаніям з Євросоюзу.

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