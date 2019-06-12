Трамп розглядає санкції щодо "Північному потоку-2"

Фото: Дональд Трамп (Dan Kitwood/Getty Images)

Трамп застеріг Німеччину о залежності від РФ у сфері енергетики

Президент США Дональд Трамп заявив у середу, 12 червня, що розглядає питання про санкції щодо російського проекту газопроводу "Північний потік-2". Про це повідомляє Reuters.

Також Трамп застеріг Німеччини про залежність від Росії у сфері енергетики.

Нагадаємо, раніше в офіційній базі Конгресу США був опублікований документ, який готувався сенаторами Тедом Крузом, Джоном Баррассо, Томом Коттоном і Джин Шахін, що передбачає санкції щодо учасників "Північного потоку-2".

До цього міністр енергетики США Рік Перрі, коли був у Києві, заявив, що США виступають проти "Північного потоку-2". Зокрема, він пообіцяв прем'єр-міністру Володимиру Гройсману підтримку з боку американців.

Однак у свою чергу Німеччина виступає проти санкцій США по "Північному потоку-2". У Міністерстві економіки Німеччини заявили, що взяли до відома загрозу введення санкцій США щодо проекту газопроводу "Північний потік-2" і відкидають санкції, які мають екстериторіальне дію.

Раніше "Газпром" заявив, що "Північний потік-2" готовий наполовину. На даний момент укладено понад 1,1 тис. км газопроводу. Президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія готова йти до кінця в реалізації проекту.