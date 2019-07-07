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ОБСЄ ухвалила резолюцію проти "Турецького потоку" і "Північного потоку-2"

Новини » Політика    07.07.2019 - 15:16
ОБСЄ ухвалила резолюцію проти "Турецького потоку" і "Північного потоку-2"
Ілюстративне фото (flickr.com/oscepa)

В ОБСЄ вважають, що будівництво "Північного потоку-2" і "Турецького потоку" може стати методом примусу держав

Комітет з політичних питань і безпеки Парламентської асамблеї Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) прийняла резолюцію щодо енергетичної безпеки в Європі, де згадуються газопроводи "Північного потоку-2" і "Турецький потік". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію ОБСЄ на Youtube.

В документі резолюції вказані російські проекти, які визнані потенційним засобом економічного і політичного примусу залежних від поставок держав. Поправка про включення пункту, що стосується "Турецького потоку" і "Північного потоку-2", в резолюцію "Енергетична безпека в регіоні ОБСЄ" парламентарія Рути Милюте була запропонована американською делегацією.

Американський конгресмен Лі Зелдин заявив, що мова йде про зростання опори на один джерел енергоресурсів. З-за цього можуть постраждати їх партнери з Центральної та Східної Європи. Він пояснив, що "Турецький потік" підвищить здатність РФ виявляти вплив на інші країни, а це може привести до негативних наслідків.

"Ми думаємо, що демократичні інститути не можуть бути заручниками енергопостачань, пов'язаних з "Північним потоком-2" і "Турецьким потоком", - заявив Зелдин.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в ОБСЄ підтримали резолюцію про окупації Росією частини Грузії. Комітет ухвалив резолюцію, в якій закликають Росію скасувати своє рішення про визнання незалежності Абхазії і Південної Осетії.

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