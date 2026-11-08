На ЗАЭС произошел уже 16 блекаут с начала года, станция работает на генераторах

Запорожская атомная электростанция 8 ноября ночью осталась без внешнего питания. Это уже 16 блекаут с начала года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАЭК "Энергоатом".

8 ноября в 02:36 Запорожская АЭС потеряла питание от последней работающей линии 330 кВ "Ферросплавная-1", которая обеспечивала ее связь с украинской энергосистемой.

Попытка автоматического повторного включения линии оказалась неуспешной. Теперь собственные потребности станции обеспечиваются исключительно за счет работы резервных дизель-генераторов.

В "Энергоатоме" отметили, что это уже 16 случай полной потери внешнего электроснабжения ЗАЭС с начала 2026 года. Обесточивание станции представляет критическую угрозу ядерной и радиационной безопасности.

Работа в режиме блекаута создает прямой риск отказа систем жизнеобеспечения и охлаждения ядерного топлива в случае выхода из строя дизель-генераторов или истощения их ресурса, что может привести к радиационной аварии.

"Систематическая потеря внешнего питания является следствием оккупации ЗАЭС. Восстановление ядерной и радиационной безопасности станции возможно только при ее полном возвращении под контроль Украины и законного оператора - НАЭК "Энергоатом", - отметили в компании.