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Сенатори США розробили санкції проти будівельників "Північного потоку-2"

Новини » Політика    14.05.2019 - 06:13
Сенатори США розробили санкції проти будівельників "Північного потоку-2"
Фото: газопровід "Північний потік-2" (facebook.com-oilcapital.ru)

Санкції спрямовані на компанії, що беруть участь у прокладанні глибоководних трубопроводів

Американські сенатори республіканець Тед Круз і демократ Джин Шахін підготували законопроект, спрямований проти будівництва "Північного потоку-2". Про це з посиланням на копію відповідного документа пише журнал Foreign Policy.

В сенаті США ця ініціатива, за його даними, повинна була бути представлена у понеділок, 13 травня.

Санкції, зокрема, торкнуться компаній, що беруть участь в прокладанні глибоководних трубопроводів для російських енергетичних проектів. При цьому документ спрямований безпосередньо проти "Північного потоку-2".

Метою санкцій, відповідно до законопроекту, стануть суду, які ведуть укладання морських трубопроводів. У цій роботі вони, вважають автори ініціативи, використовують "технологічні ноу-хау, які є в західних енергетичних компаній, але яких немає у Росії".

Нагадаємо, раніше державний секретар Сполучених Штатів Америки Майк Помпео заявив, що не можна допустити здійснення будівництва нового російського газопроводу "Північний потік-2".

РБК-Україна писало, що 6 травня російська компанія "Газпром" заявила, що по дну Балтійського моря укладено понад 1170 км газопроводу "Північний потік - 2", що становить 48% від його загальної протяжності.

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