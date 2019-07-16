"Северный поток" остановился на ремонт

В РФ заявляют, что график работ по техническому обслуживанию трубопровода был заранее согласован

Обе нитки морского газопровода "Северный поток" остановлены на две недели для проведения планового технического обслуживания. Об этом свидетельствуют данные газотранспортных компаний OPAL Gastransport и NEL Gastransport, сообщают росСМИ.

В РФ заявляют, что график работ по техническому обслуживанию трубопровода был заранее согласован с партнерами Nord Stream AG.

Как отмечается, в момент остановки одних газопроводов возрастает объем прокачки по другим маршрутам (ожидается рост поставок через Украину), возможно сокращение закачки газа в подземные хранилища и отбор газа из ПХГ.

Напомним, в Конгрессе Соединенных Штатов Америки согласовали закон о введении санкций против компаний, связанных со строительством российского трубопровода "Северный поток-2".

Ранее "Газпром" заявил, что "Северный поток-2" готов наполовину. На данный момент уложено более 1,1 тыс. км газопровода. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова идти до конца в реализации проекта.

Отметим, глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что зарегистрированный в Сенате США законопроект против "Северного потока-2" содержит требования ввести санкции в отношении причастных к строительству газопровода. По его словам, в отличие от других подобных документов, этот законопроект содержит не призыв, а требование ввести санкции. Он также подчеркнул, что данные санкции не нацелены на ущерб компаниям из Евросоюза.