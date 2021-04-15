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"Північний потік-2" планують запустити вже влітку

Автор: Анастасія Рокитна

Вже цього літа Росія планує добудувати газопровід "Північний потік-2". В цей же час планується і запустити перші обсяги в сторону Німеччини.

Про це сказав голова комітету Держдуми з енергетики Павло Завальний на зустрічі з депутатами Бундестагу ФРН, повідомляє ТАСС.

Росія розцінює концентрацію військових кораблів і літаків навколо судна "Фортуна" як провокацію, але не більше того, зазначив він. На початку квітня оператор будівництва газопроводу "Північний потік - 2" - Nord Stream 2 AG - заявила про підвищену активність військових кораблів і цивільних суден в районі проведення робіт з укладання трубопроводу.

"Ми дуже сподіваємося, що до кінця літа всі роботи по проекту, подачі газу будуть закінчені, і до кінця літа є надія, що Німеччина по цьому газопроводу може отримати перший газ", - сказав він.

Раніше повідомлялось, що Білий дім обговорює кандидатуру спеціального посланника, який очолить переговори про припинення будівництва російського газопроводу "Північний потік-2".

Нагадаємо, зараз готовність "Північного потоку - 2" становить 95%. Залишилося укласти близько 121 км (5%) від загальної довжини газопроводу.

Зазначимо, голова МЗС Німеччини проти зупинки "Північного потоку-2" через агресію РФ проти України.

Раніше в Держдепі США назвали умову введення нових санкцій проти "Північного потоку-2".

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Новини України Північний потік-2Російська ФедераціяГермания
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