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Голова МЗС Німеччини проти зупинки "Північного потоку-2" через агресію РФ проти України

Новость на русском → Берлін, Четвер 15 квітня 2021 10:34
Голова МЗС Німеччини проти зупинки "Північного потоку-2" через агресію РФ проти України Фото: голова МЗС Німеччини Гайко Маас (flickr.com/spdde)
Автор: Анастасія Рокитна

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас вважає, що зупинка газопроводу "Північний потік-2" не змінить поведінку РФ. Він вважає, що немає підстав зупиняти цей проект.

Про це він заявив в ефірі телеканалу ARD.

За його солвами, Москва також "не зацікавлена у відновленні боїв на Сході України".

"Ця дискусія триває довго. Це (зупинка будівництва газопроводу, - ред.) б не призвело обов’язково до зміни поведінки Росії, я думаю, все було б навпаки", – вважає він.

Зазначимо, будівництво газопроводу перебуває на фінальному етапі. Втім, Вашингтон готує два пакета санкцій проти газопроводу "Північний потік-2".

Нагадаємо, готовність "Північного потоку - 2" становить 95%. Залишилося укласти близько 121 км (5%) від загальної довжини газопроводу.

Крім того, в Німеччині трубопровід Eugal, який у майбутньому повинен буде приймати газ із "Північного потоку-2", досяг повної потужності прокачування.

Раніше в Держдепі США назвали умову введення нових санкцій проти "Північного потоку-2".

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