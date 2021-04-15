Голова МЗС Німеччини проти зупинки "Північного потоку-2" через агресію РФ проти України

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас вважає, що зупинка газопроводу " Північний потік-2 " не змінить поведінку РФ. Він вважає, що немає підстав зупиняти цей проект.

Про це він заявив в ефірі телеканалу ARD .

За його солвами, Москва також "не зацікавлена у відновленні боїв на Сході України".

"Ця дискусія триває довго. Це (зупинка будівництва газопроводу, - ред.) б не призвело обов’язково до зміни поведінки Росії, я думаю, все було б навпаки", – вважає він.

Зазначимо, будівництво газопроводу перебуває на фінальному етапі. Втім, Вашингтон готує два пакета санкцій проти газопроводу "Північний потік-2".