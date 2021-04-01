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Газопровід "Північний потік-2" майже добудували

Новость на русском → Москва, Четвер 01 квітня 2021 12:20
Газопровід "Північний потік-2" майже добудували Фото: газопровід "Північний потік-2" майже добудували (GettyImages)
Автор: Анастасія Рокитна

Будівництво російсько-німецького газопроводу "Північний потік-2" триває. Готовність "Північного потоку - 2" в даний час складає 95%.

Про це повідомили в компанії-оператора проекту Nord Stream 2 AG, передає ТАСС.

Зазначимо, трубоукладчик "Академік Черський" прибув до місця проведення будівництва "Північного потоку-2" у водах Данії. Над укладанням труб продовжує працювати компанія "Фортуна".

"На 31 березня укладено 2339 км (з 2460 км) або 95% газопроводу "Північний потік - 2". Залишилося укласти близько 121 км (5%) від загальної довжини газопроводу", - сказали в компанії.

Раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Європа не зацікавлена у завершенні будівництва газопроводу "Північний потік-2". Після того, як його добудують, Росія посилить свої агресивні дії, вважає голова українського уряду.

Нагадаємо, у Держдепі США назвали умову введення нових санкцій проти "Північного потоку-2".

У Німеччині ж намагаються виграти час, щоб завершити будівництво російського газопроводу, незважаючи на санкції з боку США.

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