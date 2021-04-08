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США підготували два пакети санкцій проти "Північного потоку-2"

Новость на русском → Вашингтон, Четвер 08 квітня 2021 01:59
США підготували два пакети санкцій проти "Північного потоку-2" Фото: "Північний потік-2" (nord-stream2.com by Paul Langrock)
Автор: Артур Родивилов

Мін'юст США затвердив два пакета санкцій проти газопроводу "Північний потік-2". Однак остаточне рішення по них ще не прийнято.

Про це повідомляє Politico з посиланням на джерело в адміністрації США.

Видання пише, що чорні списки, схвалені міністерством, зачіпають оператора проекту, швейцарську компанію Nord Stream 2 AG і її главу Матіаса Варнига.

Пакети санкцій по "Північному потоку-2" будуть представлені Конгресу в травні.

Як уточнюється в статті, остаточне рішення буде приймати президент США Джо Байден. У даний момент невідомо, чи увійдуть до остаточні списки Nord Stream 2 AG і Варніг.

Раніше видання повідомило, що Білий дім обговорює кандидатуру спеціального посланника, який очолить переговори про припинення будівництва російського газопроводу "Північний потік-2".

Нагадаємо, в даний час готовність "Північного потоку - 2" становить 95%. Залишилося укласти близько 121 км (5%) від загальної довжини газопроводу.

Крім того, в Німеччині трубопровід Eugal, який у майбутньому повинен буде приймати газ із "Північного потоку - 2", досяг повної потужності прокачування.

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