Держдеп США назвав умову введення нових санкцій проти "Північного потоку-2"

За його словами, США введуть нові обмеження за умови, що протягом відведених на це законодавством трьох місяців американська адміністрація виявить додаткові юридичні особи, які займаються будівництвом проекту.

"Якщо ця діяльність буде відповідати критеріям для введення санкцій, то у мене немає жодних сумнівів в тому, що ця адміністрація виконає вимоги закону", - підкреслив Прайс.

Він також зазначив, якщо санкції будуть необхідні, відомство повідомить про це додатково.