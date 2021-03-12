Держдеп США назвав умову введення нових санкцій проти "Північного потоку-2"
Керівник прес-служби Держдепу Нед Прайс назвав умову для введення нових санкцій проти російського газопроводу "Північний потік-2". США продовжують вивчати учасників добудови.
За його словами, США введуть нові обмеження за умови, що протягом відведених на це законодавством трьох місяців американська адміністрація виявить додаткові юридичні особи, які займаються будівництвом проекту.
"Якщо ця діяльність буде відповідати критеріям для введення санкцій, то у мене немає жодних сумнівів в тому, що ця адміністрація виконає вимоги закону", - підкреслив Прайс.
Він також зазначив, якщо санкції будуть необхідні, відомство повідомить про це додатково.
Нагадаємо, в американському Конгресі вимагають від Держдепу США нові санкції проти "Північного потоку-2".
Ввести нові санкції проти російського газопроводу закликали Вашингтон і в Офісі президента України.
Додамо, в матеріалі РБК-Україна "Гри на трубі. Чи добудують "Північний потік-2" і чим це загрожує Україні" можна дізнатися про думку експертів щодо того, якими будуть наслідки запуску цього газопроводу.