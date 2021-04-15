"Северный поток-2" планируют запустить уже летом

Уже летом этого года Россия планирует достроить газопровод " Северный поток-2 ". В это же время планируют запустить первые объемы в сторону Германии.

Об этом сказал глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный на встрече с депутатами Бундестага ФРГ, сообщает ТАСС .

Россия расценивает концентрацию военных кораблей и самолетов вокруг судна "Фортуна" как провокацию, но не более того, отметил он. В начале апреля оператор строительства газопровода "Северный поток - 2" - Nord Stream 2 AG - заявила о повышенной активности военных кораблей и гражданских судов в районе проведения работ по укладке трубопровода.

"Мы очень надеемся, что до конца лета все работы по проекту, подачи газа будут закончены, и до конца лета есть надежда, что Германия по этому газопроводу может получить первый газ", - сказал он.

Ранее сообщалось, что Белый дом обсуждает кандидатуру специального посланника, который возглавит переговоры о прекращении строительства российского газопровода "Северный поток-2".