Боеспособность временно снижена: партизаны сожгли военную технику РФ возле Бердянска

Четверг 25 сентября 2025 09:05
Иллюстративное фото: партизаны сожгли военную технику РФ возле Бердянска (GettyImages)
Автор: RBC.UA

Агенты "Атеш" в одной из воинских частей в районе Бердянска уничтожили две единицы военной техники: бензовоз и УАЗ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Атеш" в Telegram.

Российская воинская часть активно участвует в боях на Запорожском направлении, и теперь ее боеспособность временно снижена.

"Уничтожение бензовоза и УАЗа стало значительным ударом по логистике и оперативным возможностям оккупационных сил", - говорится в сообщении партизанского движения.

Бердянск - портовый город на побережье Азовского моря в Запорожской области, известный своим морским курортом, промышленностью и стратегическим значением благодаря порту и расположению. До полномасштабного вторжения России город был популярным туристическим направлением, развитым образовательным и культурным центром региона, а также важным транспортным узлом.

В конце февраля 2022 года Бердянск оказался под российской оккупацией. Под оккупацией город столкнулся с репрессиями, похищениями активистов и журналистов, давлением на бизнес и образование, а также экономическим упадком.

Бердянский порт россияне использовали для переброски военной техники, пока Вооруженные силы Украины не начали наносить по нему удары. Ситуация в городе остается сложной, а большинство жителей ждут деоккупации.

Диверсии движения "Атэш"

Партизаны "Атэш" регулярно проводят диверсии по уничтожению средств российской армии. Недавно агенты "Атеш" взорвали железнодорожные пути в Смоленске, которые ведут к заводу по изготовлению ракет.

А 17 сентября агенты движения парализовали железнодорожный узел под Екатеринбургом.

