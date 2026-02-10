ua en ru
В Сеуле связали переговоры по Украине и мир на Корейском полуострове

Сеул, Вторник 10 февраля 2026 15:50
В Сеуле связали переговоры по Украине и мир на Корейском полуострове Фото: глава МИД Нидерландов Дэвид Ван Вил и министр по вопросам объединения Кореи Чун Дон Ен (x.com/ministerBZ)
Автор: Иван Носальский

Южнокорейские власти считают, что мирные переговоры между Украиной и Россией и мир на Корейском полуострове взаимосвязаны.

Об этом заявил южнокорейский министр по вопросам объединения Чун Дон Ен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap.

"Россия и Украина в настоящее время ведут мирные переговоры. Этот вопрос взаимосвязан с вопросом установления мира на Корейском полуострове", - сказал Чун Дон Ен во время встречи с министром иностранных дел Нидерландов Дэвидом Ван Вилом.

Он призвал нидерландского чиновника "активнее высказываться в международном сообществе в поддержку мира и стабильности на Корейском полуострове".

В свою очередь Ван Вил подчеркнул, что участие КНДР в войне против Украині превратило вызовы, которые этот режим представляет для Южной Кореи, в вызовы, с которыми сталкиваются Нидерланды, несмотря на географическую удаленность двух стран.

Он назвал российско-северокорейское военное сближение "токсичным". По его словам, оно наносит ущерб европейской безопасности не только из-за привлечения северокорейских солдат и вооружений, но и из-за того, что КНДР получает от России взамен.

Северокорейцы воюют против Украины

Напомним, ранее в Главном управлении разведки Минобороны Украины сообщалось, что по состоянию на январь 2026 года группировка северокорейских войск дислоцируется в Курской области РФ, откуда совершает регулярные атаки по украинским пограничным общинам.

Военные из КНДР привлечены к обстрелам из ствольной артиллерии и РСЗО, а также выполняют задания по аэроразведке и корректировке ударов.

