В Сеуле связали переговоры по Украине и мир на Корейском полуострове

Южнокорейские власти считают, что мирные переговоры между Украиной и Россией и мир на Корейском полуострове взаимосвязаны.

Об этом заявил южнокорейский министр по вопросам объединения Чун Дон Ен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap .

"Россия и Украина в настоящее время ведут мирные переговоры. Этот вопрос взаимосвязан с вопросом установления мира на Корейском полуострове", - сказал Чун Дон Ен во время встречи с министром иностранных дел Нидерландов Дэвидом Ван Вилом.

Он призвал нидерландского чиновника "активнее высказываться в международном сообществе в поддержку мира и стабильности на Корейском полуострове".

В свою очередь Ван Вил подчеркнул, что участие КНДР в войне против Украині превратило вызовы, которые этот режим представляет для Южной Кореи, в вызовы, с которыми сталкиваются Нидерланды, несмотря на географическую удаленность двух стран.

Он назвал российско-северокорейское военное сближение "токсичным". По его словам, оно наносит ущерб европейской безопасности не только из-за привлечения северокорейских солдат и вооружений, но и из-за того, что КНДР получает от России взамен.