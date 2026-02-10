У Сеулі пов'язали переговори щодо України та мир на Корейському півострові

Південнокорейська влада вважає, що мирні переговори між Україною і Росією та мир на Корейському півострові взаємопов'язані.

Про це заявив південнокорейський міністр з питань об'єднання Чун Дон Йон, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap .

"Росія і Україна наразі ведуть мирні переговори. Це питання взаємопов'язане з питанням встановлення миру на Корейському півострові", - сказав Чун Дон Йонн під час зустрічі з міністром закордонних справ Нідерландів Девідом Ван Вілом.

Він закликав нідерландського чиновника "активніше висловлюватися в міжнародному співтоваристві на підтримку миру і стабільності на Корейському півострові".

Своєю чергою Ван Віл наголосив, що участь КНДР у війні проти України перетворила виклики, які цей режим представляє для Південної Кореї, на виклики, з якими стикаються Нідерланди, незважаючи на географічну віддаленість двох країн.

Він назвав російсько-північнокорейське військове зближення "токсичним". За його словами, воно завдає шкоди європейській безпеці не тільки через залучення північнокорейських солдатів і озброєнь, а й через те, що КНДР отримує від Росії натомість.