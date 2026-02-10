ua en ru
Вт, 10 лютого Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
НС в енергетиці Негода в Україні Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

У Сеулі пов'язали переговори щодо України та мир на Корейському півострові

Сеул, Вівторок 10 лютого 2026 15:50
UA EN RU
У Сеулі пов'язали переговори щодо України та мир на Корейському півострові Фото: голова МЗС Нідерландів Девід Ван Віл та міністр з питань об'єднання Кореї Чун Дон Йон (x.com/ministerBZ)
Автор: Іван Носальський

Південнокорейська влада вважає, що мирні переговори між Україною і Росією та мир на Корейському півострові взаємопов'язані.

Про це заявив південнокорейський міністр з питань об'єднання Чун Дон Йон, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap.

Читайте також: "Гинуть у перші хвилини штурмів". Як ССО брали в полон бійців КНДР і що розповіли корейці

"Росія і Україна наразі ведуть мирні переговори. Це питання взаємопов'язане з питанням встановлення миру на Корейському півострові", - сказав Чун Дон Йонн під час зустрічі з міністром закордонних справ Нідерландів Девідом Ван Вілом.

Він закликав нідерландського чиновника "активніше висловлюватися в міжнародному співтоваристві на підтримку миру і стабільності на Корейському півострові".

Своєю чергою Ван Віл наголосив, що участь КНДР у війні проти України перетворила виклики, які цей режим представляє для Південної Кореї, на виклики, з якими стикаються Нідерланди, незважаючи на географічну віддаленість двох країн.

Він назвав російсько-північнокорейське військове зближення "токсичним". За його словами, воно завдає шкоди європейській безпеці не тільки через залучення північнокорейських солдатів і озброєнь, а й через те, що КНДР отримує від Росії натомість.

Північнокорейці воюють проти України

Нагадаємо, раніше в Головному управлінні розвідки Міноборони України повідомлялося, що станом на січень 2026 року угруповання північнокорейських військ дислокується в Курській області РФ, звідки здійснює регулярні атаки по українських прикордонних громадах.

Військові з КНДР залучені до обстрілів зі ствольної артилерії та РСЗВ, а також виконують завдання з аеророзвідки та коригування ударів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Південна Корея Північна Корея Мирні переговори Війна в Україні
Новини
РФ масовано вдарила КАБами по Слов'янську: загинули жінка і дитина, є поранені
РФ масовано вдарила КАБами по Слов'янську: загинули жінка і дитина, є поранені
Аналітика
Кредити в обмін на податки: чому Україна ризикує програмою та грошима МВФ
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Кредити в обмін на податки: чому Україна ризикує програмою та грошима МВФ