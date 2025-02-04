"Гибнут в первые минуты штурмов". Как ССО брали в плен бойцов КНДР и что рассказали корейцы

О том, как происходил захват первых северокорейских солдат на Курщине, РБК-Украина рассказали бойцы ССО, которые и взяли в плен КНДРовцев. Как украинским военным это удалось и что говорят о войне сами корейцы, – читайте в материале журналистки РБК-Украина Юлии Акимовой.

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В начале полномасштабной войны Кремль был уверен, что довольно быстро завоюет Украину малыми силами. Именно поэтому у первых российских военных, которые шли в Киев, с собой была парадная форма. Спустя фактически три года большой войны, огромных человеческих потерь, санкций и медленной, но настойчивой изоляции, в Москве осознали, что помощь со стороны не будет лишней.

Первые сообщения о том, что Россия собирается привлечь на войну с Украиной солдат из Северной Кореи, появились еще в октябре. С такими заявлениями выступили разведки сразу трех государств – Южной Кореи, Украины и США. В декабре уже было известно, что первые батальоны с военными из КНДР переброшены в Курскую область на помощь российской армии.

Россия, не изменяя себе, особо не распространяется о том, задействует ли в войне с Украиной солдат дружественного ей Пхеньяна. Но это не мешает разведкам других стран регулярно находить и обнародовать различную информацию, тем более, факты неоспоримы. По разным данным в Курскую область перебросили от 10 до 12 тысяч северокорейских солдат и, судя по тому, что говорят разведки, российское командование их не жалеет.

По последней информации разведки Южной Кореи, за несколько месяцев погибло уже более тысячи военных из КНДР. Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, сообщает о целых четырех тысячах безвозвратных потерь в рядах корейских солдат. По информации западных изданий, лидер КНДР Ким Чен Ын сам предложил российскому диктатору воспользоваться "услугами" своих военных в обмен на покровительство в долгосрочной перспективе.

При этом, нельзя сказать, что Путин полагается на северокорейских солдат, как на последний оплот в попытке выиграть эту войну. Его собственная армия и так пусть медленно, но продвигается, оккупируя все больше украинских территорий. Бойцов из КНДР используют в Курской области, скорее, чтобы не оголять этот участок фронта и продолжать свое продвижение. И им это, к сожалению, удается.

Путин и Ким Чен Ын (фото: Getty Images)

Украинские военные, участвующие в боях в Курской области, несколько раз пытались взять корейских солдат в плен, но терпели неудачи. В конце декабря им все же удалось захватить двух северокорейских бойцов. Их привезли в Украину, подлечили, а сотрудники СБУ даже успели записать с ними несколько "интервью".

Первый плен

Фотографии с якобы корейцами в плену стали появляться буквально через неделю после того, как первых военных из КНДР зафиксировали в Курской области. В ходе поверхностных разбирательств выяснялось, что на фото изображены или тувинцы, или буряты, и счетчик пленных корейцев снова обнулялся.

В конце декабря украинским военным почти удалось взять в плен солдата из КНДР, но он умер во время эвакуации из-за ран, несовместимых с жизнью. Еще один покончил с собой прямо на глазах у ВСУ. Такую "самоотверженность" украинские военные и разведка объясняют просто – северные корейцы очень идейные.

По словам бойца 84 тактической группы ССО "Грека", в Курскую область отправили не обычных солдат, а таких же военных из Сил специальных операций КНДР. Очевидно, перед отправкой на войну им дали установку ни в коем случае не сдаваться в плен. Сам факт их попадания в руки ВСУ грозит их семьям тяжелыми последствиями.

"Если власти КНДР узнают, что кто-то из военных сдался в плен, его родным не поздоровится. Вероятно, их просто казнят или отправят на каторгу. Поэтому кореец, который взорвал себя, когда одна из наших тактических групп приблизилась к нему, вместо плена выбрал гранату", – говорит "Грек" в комментарии РБК-Украина.

Когда украинские военные совершали свою третью попытку пленить северокорейских солдат, то успели вовремя забрать у них гранаты и оружие. На видео, которое есть в распоряжении РБК-Украина, бойцы ССО в "кикиморах" (специальный маскировочный камуфляж – ред.) появляются перед испуганным корейским солдатом, а потом поднимают его и кладут на носилки. Тот кричит от боли и страха английское "No!" Все это сопровождается звуками "приходов" и жужжанием БПЛА – российские военные не очень хотели, чтобы корейцы попали в украинский плен.

Группу северокорейских бойцов, в числе которой были уже теперь пленные солдаты, украинские ССО выслеживали определенное время. Бойцы КНДР накапливали свои силы перед штурмом, но украинские военные сыграли на опережение и напали первыми.

Бой был коротким – солдат из Кореи застали врасплох и быстро дезориентировали. От этого они начали паниковать и пятиться, создавая хаос. Их тем временем уже окружали, а потом увидели одного военного КНДР, который откололся от остальных. Он очень плохо выглядел и, судя по всему, испытывал болевой шок из-за осколочного ранения в ногу. Путем разных увещеваний и хитростей у него удалось отобрать карабин и гранату.

Скриншот с видео ССО, когда они берут в плен бойца КНДР (источник: РБК-Украина)

"Он выглядел почти как ребенок, очень молодой парень. У нас не было ни мыслей, ни желания избивать его или еще что-нибудь. Мы хотели его спасти и у нас это получилось. Мы сделали все, чтобы он чувствовал себя спокойно и безопасно, чтобы понял, что ему ничего не угрожает с нашей стороны. Так мы его и взяли в плен. Ничего сложного, просто четкая и слаженная операция", – рассказывает боец ССО.

Пока корейца тащили в безопасное место, российские военные пытались попасть по эвакуационной группе из артиллерии. В укрытии пленному сделали обезболивающий укол. "Он очень хотел пить и есть. Просил воду, еду и сигареты. Он получил то, что хотел, мы не отказывали".

Пока военнослужащие ждали подмогу, плененного бойца пытались разговорить или хотя бы успокоить. Украинских военных перед отправкой в Курскую область учили словам на корейском – "сдавайся", "ползи", "иди сюда", а также "да" и "нет". Этого скудного запаса слов не хватило на полноценный диалог, поэтому украинские военные говорили по очереди, откуда они. Кореец же все время повторял "Пхеньян".

"В целом он нормально себя вел, видно, что он уважает нас, потому что он понял, что мы ему не навредим. Но было видно, что он переживает из-за плена".

Позже этот же пленный скажет, что хочет остаться в Украине, но если решат, что нельзя – уедет в Северную Корею. Кстати, и сам Зеленский несколько раз заявил, что готов отдать солдат КНДР обратно Ким Чен Ыну. А в Южной Корее уже успели заявить, что могут забрать их себе, поскольку считают их своими гражданами.

Когда группа эксфильтрации доставила его и второго корейского пленного в безопасное место, обоих передали в руки врачам и СБУ.

Был на учениях, ничего не знаю – что говорят корейцы в украинском плену

На видео, которые первым опубликовал Зеленский, оба корейца сидят в камере. Вернее, один сидит, а второй – тот самый с раненой ногой, лежит сразу на трех подушках. С первым корейцем силовики плодотворно поговорить не смогли – его сломанную челюсть туго забинтовали, поэтому он только пару раз кивает.

Один из пленных бойцов КНДР (фото: Telegram-канал президента Владимира Зеленского)

Второй кореец говорит. Сотрудники СБУ общаются с ним через переводчика. Он внимательно слушает вопрос, как будто понимает украинский, а потом медленно на него отвечает. При первых словах появляется ощущение дежавю – он, оказывается, тоже приехал сюда на учения и даже не знал, что будет воевать.

Через несколько дней он становится более разговорчивым, поэтому рассказывает, как очутился в плену. "Я точно не помню, но был какой-то бой, меня ранило и после боя было отступление. Я был ранен, поэтому не мог передвигаться и где-то 3-5 дней был сам. После этого ВСУ меня нашли, сделали какой-то укол и перевезли машиной сюда".

Корейцев тоже готовили ко встрече с украинскими солдатами, но не заставляли заучивать "Стій" и "Повзи". Вместо этого дали им картинки – на одной изображен дом, а на второй – оружие. По легенде пленного солдата, эти картинки они должны были показывать украинским военным. Если они выбирают дом, их отпускают, а если оружие – отдают россиянам.

Один из пленных бойцов КНДР (фото: Telegram-канал президента Владимира Зеленского)

Кореец, попавший в плен, служит в разведывательном батальоне. В КНДР, по его словам, все мужчины после школы идут в армию и проходят срочную службу. Он выбрал разведку.

"Моя мама не знает, где я был. На корабле, на котором я плыл из Кореи в Россию, было около 100 людей. Это был российский паром, но не военный, а для перевозки грузов. Но были только мы. В поезде были те же люди, с которыми я был на пароме", – утверждает кореец.

Он упоминает, что в боях в Курской области гибнет много корейцев, но не называет число. По нему довольно сложно понять, когда он обманывает, а когда действительно не знает, но очевидно, что он очень осторожно выбирает слова.

"Я не очень много знаю о мире за пределами Северной Кореи. Про Южную Корею я знаю то, что там меньше гор, чем в КНДР".

Как воюют северные корейцы

Боец ССО "Грек" рассказывает, что корейцы присутствуют на нескольких участках в Курской области, причем кое-где там только они – без российского "тыла". "Но представьте, что они отправляют на одно направление 10 тысяч солдат. Эта тактика создает нагрузку как на украинские войска, на обеспечение. Чтобы противодействовать таким массовым волнам штурмов, нужны немалые ресурсы".

У пленного северокорейского солдата нашли свежевыданный военный билет РФ без фотографии. В графе "прописка" сообщается, что боец КНДР – тувинец.

Украинские военные говорят, что северокорейские солдаты очень выносливы. По наблюдениям бойцов ССО, корейцы способны носить на себе большой вес на длинные дистанции. Они профессионально передвигаются двойками, что присуще бойцам специального назначения. У них довольно высокий уровень подготовки и местами они действуют умно, но у них недостает главного – опыта.

Один из пленных бойцов КНДР (фото: Telegram-канал президента Владимира Зеленского)

"Войска КНДР вообще не подготовлены ​​к современной войне, в отличие от россиян, имеющих постоянный опыт ведения боевых действий и умеющих адаптироваться к определенным изменениям на поле боя. А КНДРовцы – не умеют. Это мы увидели в разных моментах, в том числе это касается и войны дронов", – говорит "Грек".

Еще полтора месяца назад корейцы вообще не понимали, что такое БПЛА, поэтому с удивлением всматривались в камеры украинских дронов и не спешили прятаться. Исход соответствующий – большие потери в рядах военных КНДР. Спустя время корейские солдаты уже более-менее научились ориентироваться в случае атаки дронов – у них для этого даже есть соответствующая инструкция. Но следуют они ей довольно нелепо, поэтому пилоты дронов тактической группы 81, по словам "Грека", справляются "на ура".

"Северные корейцы еще до конца не осознали, что воевать могут не только люди, но и машины. Они как будто и пытаются противодействовать этому, но тщетно. Погибают массово, потому что не знают, как бороться с беспилотниками. Вот и все. А гибнет их очень много. Подавляющее большинство военных КНДР гибнут в первые минуты штурмов. А оставшиеся маленькие группы пытаются захватить позиции", – говорит "Грек".

При этом в штурмы с ними идут их же командиры, что само по себе редко встречается. В ССО отмечают, что бойцов КНДР не стоит недооценивать – корейцы медленно, но адаптируются, к тому же они очень идейные и стремятся показать преданность своим идеалам на поле боя. Остается непонятным, каким именно идеалам корейцы показывают преданность, воюя на стороне российской армии, но сама по себе идейность – довольно мощная мотивация.

Тем не менее, за один боевой выход украинские военные могут ликвидировать по 15 северокорейских солдат. Россияне их откровенно не жалеют и посылают в первых линиях, чтобы разведать обстановку.

"Также отлично работают наши артиллеристы. И операторы ССО блестяще справляются во время огневого контакта. На самом деле, даже если войска Северной Кореи где-то на нас наталкиваются, их шансы выжить – примерно ноль".

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Коллективный Запад осудил действия Путина по привлечению бойцов из КНДР, и вынужден был отреагировать. В ответ на действия Кремля Киеву разрешили стрелять западным "дальнобоем", правда, только на 300 км. В этой ситуации четко видно, что Путин перехватил инициативу – именно он делает первые шаги для проверки союзников Украины "на прочность". А Запад пока только отвечает.