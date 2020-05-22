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Сервісні центри МВС відновили іспити на водійські права

Новини » Коронавірус     22.05.2020 - 13:10
Сервісні центри МВС відновили іспити на водійські права
Фото: сервісний центр МВС (facebook.com/mvs.gov.ua)

До сервісних центрів просять приходити з захисними масками

В рамках ослаблення карантину в Україні сервісні центри Міністерства внутрішніх справ відновили проведення практичних іспитів на водійські права. Українців просять приходити з захисними масками.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства внутрішніх справ у Facebook.

Повідомляється, що з сьогоднішнього сервісні центри МВС відновлюють прийняття практичних іспитів з навичок керування транспортними засобами.

"Для його складання необхідно записатися по телефону в той сервісний центр МВС, де пройшов теоретичний іспит. Результат теоретичного іспиту вважається дійсним протягом трьох місяців, але в цей термін не враховується період з 19 березня по 21 травня 2020 року. Карантин триває, тому не забувайте одягти захисну маску", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сервісні центри МВС відновили роботу в рамках першого етапу ослаблення карантину в Україні ще 12 травня. Зокрема, через майже два місяці українці отримали можливість оформляти і переоформляти транспортні засоби.

З 22 травня в Україні розпочався другий етап ослаблення карантину. З сьогоднішнього дня в більшості областей дозволено спортивні заходи без глядачів, відновлення роботи громадського транспорту (міського і внутрішньообласного), а також роботу готелів.

Автор: Іван Петров

Теги Новини України Міністерство внутрішніх справ Україникарантинсервисные центры
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