ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В Україні сьогодні заробили сервісні центри МВС

Новини » Коронавірус     12.05.2020 - 10:03
В Україні сьогодні заробили сервісні центри МВС
Фото: Антон Геращенко (УНІАН)

Записатися у чергу можна буде онлайн

Відсьогодні, 12 травня, на тлі ослаблення карантину почали свою роботу сервісні центри Міністерства внутрішніх справ. Про це повідомив заступник глави Міністерства внутрішніх справ України Антон Геращенко в ефірі телеканалу "Україна 24".

У МВС закликають громадян записуватися на прийом за допомогою системи "Електронна черга".

"Дійсно, відсьогодні після двомісячної перерви починають свою роботу сервісні центри МВС. У нас накопичилися сотні тисяч реєстрацій автомобілів, які відкладалися громадянами через карантин... Ми закликали громадян України не приходити в один день перереєстровувати власне авто. Ми запустили вчора систему "Електронна черга", - підкреслив замміністра.

Нагадаємо, раніше в МВС анонсували, що з 12 травня почнуть свою роботу сервісні центри Міністерства внутрішніх справ.

Як писало РБК-Україна, глава Кабміну Денис Шмигаль пояснив, за яких умов настане наступний етап послаблення карантину. За його словами, люди повинні навчитися жити і працювати в нових умовах, тоді наступний етап ослаблення настане швидше.

Потім глава уряду підкреслив, що карантин буде продовжено і після 22 травня.

Теги Новини України Міністерство внутрішніх справ УкраїниАнтон Геращенкокарантинсервисные центры
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся