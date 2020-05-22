Ослаблення карантину: в ПЦУ роз'яснили віруючим нові правила

Фото: урочистий молебень (Віталій Носач/РБК-Україна)

Онлайн-трансляції богослужінь також триватимуть

Православна церква України пояснила віруючим правила, за якими можуть здійснюватися богослужіння в умовах так званого адаптивного карантину. З 22 травня ПЦУ поступово відновлює спільні богослужіння за участю мирян з дотриманням певних заходів безпеки

Про це повідомляє прес-служба ПЦУ в Facebook.

"Весь час карантинних заходів Православна церква України дотримувалася обмежень, розділяючи цей тягар з усім українським суспільством... У зв'язку з поступовим зняттям урядом обмежень карантину Православна церква України з 22 травня поступово відновлює спільні богослужіння за участю мирян з дотриманням певних заходів безпеки в регіонах, у яких простежується поліпшення епідеміологічної ситуації", - зазначено в повідомленні.

Відзначається, що віруючим треба буде дотримуватися заходів безпеки. Згідно з розпорядженням Кабміну, дозволяється проведення богослужінь за участю не більше однієї людини на 10 квадратних метрів площі храму.

Зазначено, що перед тим, як піти на богослужіння, потрібно виміряти температуру. У разі поганого самопочуття або при наявності ознак респіраторних захворювань слід залишитися вдома.

У разі хорошого самопочуття у храм заходити можна тільки в масках. У тому випадку, коли людина її не має з собою, прихід повинен запропонувати її віруючим. Крім того, в храмі обов'язково мають бути дезінфікуючі засоби, розташовані відразу при вході. Також слід регулярно дезінфікувати храм і поверхні, хоча для шанування ікон досі досить поклону.

Якщо ж храм заповнений відповідно до норм карантину, інші віруючі можуть брати участь у богослужінні на території храму - з дотриманням "соціальної дистанції". Для цього священнослужителям слід попередньо позначити місця для зручності та безпеки віруючих.

Відзначається, що причастя буде як і раніше подаватися кожному окремо в руки. Перед самим таїнством як і священник, так і миряни повинні окремо продезінфікувати руки.

Усіх священнослужителів просять закликати віруючих дотримуватися соціальну дистанцію як всередині, так і на вулиці, здійснювати богослужіння згідно з усіма заходами безпеки, зокрема забезпечити храми антисептиками і масками.

"Онлайн-трансляції богослужінь також триватимуть у нас на сторінках. Тому ви зможете також долучатися до богослужінь дистанційно, поки наша країна остаточно не вийде з карантину", - зазначено в повідомленні.

Нагадаємо, 15 травня Православна церква України просила Кабмін послабити карантин для прихожан.

Як писало РБК-Україна раніше, українські церкви просили послабити карантин для прихожан. Серед іншого пропонується дозволити богослужіння з парафіянами за умови присутності не більше однієї людини на 5 квадратних метрів і при наявності засобів індивідуального захисту.

Автор: Юлия Струк