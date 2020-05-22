В Україні розпочався другий етап послаблення карантину: що працює вже зараз

З сьогоднішнього дня запускають міський та приміський транспорт
В Україні з 22 травня розпочався новий етап послаблення карантину, який включає запуск громадського транспорту, а з 25 травня - відкриття метро і дитсадків.
Що працює вже зараз в матеріалі РБК-Україна.
Крім того, з 25 травня запрацюють метро і дитсадки.
Міський та приміський транспорт запускають з 22 травня. Однак, з міжобласним поки не поспішають. Було прийнято рішення вже з п'ятниці запустять громадський транспорт там, де за останній тиждень на 100 тисяч населення припадає в середньому менше 12 нових випадків захворювання COVID-19.
Автор: Анастасия Рокитна