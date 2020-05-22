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Сервисные центры МВД возобновили экзамены на водительские права

Новости » Коронавирус     22.05.2020 - 13:10
Сервисные центры МВД возобновили экзамены на водительские права
Фото: сервисный центр МВД (facebook.com/mvs.gov.ua)

Сдающих вождение просят приходить с защитными масками

В рамках ослабления карантина в Украине сервисные центры Министерства внутренних дел возобновили проведение практических экзаменов на водительские права. Сдающих вождение просят иметь защитные маски.

Об этом говорится в сообщении Министерства внутренних дел в Facebook.

Сообщается, что с сегодняшнего сервисные центры МВД восстанавливают принятие практических экзаменов по навыкам управления транспортными средствами.

"Для его сдачи необходимо записаться по телефону в тот сервисный центр МВД, где прошел теоретический экзамен. Результат теоретического экзамена считается действительным в течение трех месяцев, но в этот срок не учитывается период с 19 марта по 21 мая 2020 года. Карантин продолжается, поэтому не забывайте надеть защитную маску", - говорится в сообщении.

Напомним, сервисные центры МВД возобновили работу в рамках первого этапа ослабления карантина в Украине еще 12 мая. В частности, спустя почти два месяца украинцы получили возможность оформлять и переоформлять транспортные средства.

С 22 мая в Украине начался второй этап ослабления карантина. С сегодняшнего дня в большинстве областей разрешены спортивные мероприятия без зрителей, возобновление работы общественного транспорта (городского и внутриобластного), а также работы гостиниц.

Автор: Иван Петров

Теги Новости Украины Министерство внутренних дел Украиныкарантинсервисные центры
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