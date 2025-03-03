Средняя зарплата украинцев за год выросла на 60 долларов: как она менялась за 30 лет

Долларовая зарплата украинцев выросла за 2024 год. Она превысила довоенный уровень, несмотря на рост курса доллара почти на 10%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики ( Госстат ).

По данным статистического ведомства, средняя зарплата штатных работников в Украине выросла в 2024 году на 23,1% до 21 473 гривен.

За 2024 год официальный курс доллара вырос на 9,8% до 40,15 гривен.

За год зарплата выросла на 12,1% (на 58 долларов) до 535 долларов. Она выше довоенного уровня: в 2021 году зарплата составляла 514 долларов.

Кроме того, в 2024 году рост зарплат значительно опередил инфляцию. По данным Госстата, среднегодовая инфляция составила 6,5%. Таким образом, рост реальной зарплаты был на уровне 16,6%. Госстат не дает во время войны официальной цифры роста реальной зарплаты.

Прогнозы по зарплате

По оценкам НБУ, дефицит кадров стимулировал рост оплаты труда, который продолжался до конца 2024 года, однако постепенно замедлялся.

Уже в III квартале 2024 года реальные зарплаты превысили довоенные уровни в большинстве видов экономической деятельности.

По данным НБУ, в 2024 году номинальная зарплата выросла на 22%, реальная - на 14,4%. НБУ ожидает, что в 2025 году рост номинальной зарплаты составит на 16,7%, реальной - на 3,8%. НБУ ожидает, что средняя зарплата в 2025 году составит 24,8 тысяч гривен.

НБУ ожидает, что в 2026 году номинальная зарплата вырастет на 10,6%, реальная - на 4,2%. В 2027 году номинальная зарплата вырастет на 8,0%, реальная - на 3,0%.