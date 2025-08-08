Средняя зарплата украинцев превысит 30 тысяч гривен в следующем году, - прогноз Кабмина

Фото: Зарплата в Украине превысит 30 тысяч гривен в 2026 году (Виталий Носач, РБК-Украина)

Зарплаты в Украине растут высокими темпами. Правительство ожидает, что до 2028 года она будет повышаться примерно на 5 тысяч гривен каждый год.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление от 6 августа 2025 г. № 946.

Постановлением одобрен Прогноз экономического и социального развития Украины на 2026-2028 годы, и основные прогнозные макропоказатели экономического и социального развития Украины. Прогноз содержит два сценария развития событий: оптимистический, который содержит "предположение о существенном улучшении ситуации с безопасностью с 2026 года", и пессимистический - с продолжением полномасштабной агрессии России. По предварительному прогнозу правительства, в 2025 году средняя зарплата штатных работников до вычета налогов (брутто) составит 24 389 гривен. По первому сценарию зарплата составит: 2026 год - 30 240 гривен, номинальный рост на 24,0%,

2027 год - 35 268 гривен, рост на 16,6%,

2028 год - 39 758 гривен, рост на 12,7%. По второму сценарию зарплата составит: 2026 год - 30 032 гривен, номинальный рост на 23,1%,

2027 год - 34 808 гривен, рост на 15,9%,

2028 год - 39 436 гривен, рост на 13,3%.