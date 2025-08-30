Средняя зарплата в Украине выросла до 26,5 тысяч гривен, в Киеве превысила 40 тысяч

Государственная служба статистики возобновила публикацию месячных данных по зарплате в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики ( Госстат ).

Согласно данным, средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в июле 2025 года составила 26 499 гривен до вычета налогов.

После начала войны Госстат публиковал только квартальную и годовою информацию.

По данным Госстата, в первом квартале 2025 года средняя зарплата штатных работников в Украине выросла на 24,1% до 23 460 гривен.

Зарплата по регионам

Данные за июль свидетельствуют, что самая высокая начисленная зарплата была в Киеве - 40 546 гривен. Традиционно зарплата в столице в 1,5 раза превышает среднюю по Украине.

Выше средней зарплаты в Луганской области (34 553 гривны) и Днепропетровской (27 413 гривен).

В остальных регионах зарплаты ниже средней по Украине.

Самые низкие зарплаты в Черновицкой (19 202 гривны, 72% от средней по Украине), Кировоградской (19 522 гривны, 74% от средней по Украине) и Черновицкой (19 920 гривен, 75% от средней по Украине).