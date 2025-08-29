ua en ru
Госстат назовет численность населения Украины: когда и какими методами

Украина, Пятница 29 августа 2025 11:46
Госстат назовет численность населения Украины: когда и какими методами Фото: Численность населения Украины выяснят до конца 2025 года гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Государственная служба статистики намерена до конца 2025 года провести оценку численности населения Украины. Но классическими методами это сделать невозможно из-за полномасштабной войны.

Об этом сказал глава Госстата Арсен Макарчук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью"Интерфакс-Украина".

"Мы должны провести эту оценку де-факто с нуля, когда нет единого надежного источника, который может нам обеспечить данные для оценки", - пояснил Макарчук.

Почему невозможно использовать старые методы

До 2022 года Госстат опирался на перепись 2001 года, накладывая на нее данные о рождаемости, смертности и миграции. Но после начала войны появился большой пробел в данных, особенно по выезду украинцев за границу.

"Это, к сожалению, объективный факт. Мы оказались в ситуации, когда не знаем, сколько в стране живет людей", - отметил глава Госстата.

Новые источники данных

Для оценки населения ведомство планирует использовать данные из нескольких источников. Это государственные реестры, данные мобильных операторов, а также статистика по потреблению продуктов питания.

При этом Макарчук отмечает: каждый из источников имеет свои недостатки. Например, мобильные данные усложнены из-за наличия нескольких операторов и использования нескольких SIM-карт.

Дополнительные индикаторы

По словам главы Госстата, банки владеют информацией о местонахождении клиентов благодаря POS-операциям и посещениям отделений, но доступа к этим данным у статистики нет.

Поэтому основная задача - собрать все доступные данные в единую модель, которая позволит сделать обоснованное предположение о численности населения. "Оно не заменит собой перепись, но это будет лучшее из того, что сейчас возможно", - подчеркнул Макарчук.

Запрос общества

Глава Госстата добавил, что спрос на такую информацию является огромным. В службу ежедневно поступают запросы от органов власти, бизнеса и граждан.

"Все спрашивают, сколько людей у нас живет: начиная от в целом по стране и заканчивая, сколько людей живет в отдельной территориальной общине. Например, Министерству образования и науки нужно предоставить эту цифру, чтобы рассчитать образовательные субвенции", - отметил Макарчук.

По его словам, три ключевых показателя, которые интересуют общество больше всего, - это ВВП, инфляция и численность населения и его половозрастной состав.

Оценки численности населения

По оценке МВФ, наличное население Украины в 2021 году составило 41,0 млн человек. В 2022 году оно сократилось до 34,5 млн человек, в 2023 году - до 34,0 млн человек, в 2024 году - до 33,3 млн человек. МВФ ожидает, что в 2025 году количество сократится до 32,9 млн человек

По оценке Института демографии и проблем качества жизни Национальной академии наук, численность населения Украины составляла:

  • на 1 января 2022 года - 42 млн человек,
  • на июль 2024 года - 35,8 млн человек, в том числе на территориях, на которых органы государственной власти осуществляют свои полномочия в полном объеме, - 31,1 млн человек.
