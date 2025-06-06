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Зарплаты в Украине выросли на четверть: кому платят больше 50 тысяч гривен

Украина, Пятница 06 июня 2025 15:00
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Зарплаты в Украине выросли на четверть: кому платят больше 50 тысяч гривен Фото: Зарплаты украинцев выросли еще на 24% (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Средняя зарплата штатных работников в Украине выросла до 23 460 гривен. Финансистами и айтишникам платят значительно больше.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики (Госстат).

В первом квартале 2025 года самая высокая заработная плата в сфере "Информация и телекоммуникации", где она выросла на 32,6% до 65 579 гривен.

На втором месте - "Финансовая и страховая деятельность". Финансисты в среднем получают 50 289 гривен. Рост на 28,6%.

Далее идет "Профессиональная, научная и техническая деятельность" - 30 868 гривен. Рост на 17,3%.

В сфере "Государственное управление и оборона" зарплаты выросли на 20,6% до 28 184 гривен.

Самые низкие зарплаты в образовании - 14 307 гривен. За год зарплаты выросли на 13,1%.
Зарплаты в Украине выросли на четверть: кому платят больше 50 тысяч гривен

Зарплаты в Украине

Напомним, в долларовом эквиваленте зарплаты в Украине выросли в первом квартале 2025 года до 562 долларов. Они выше довоенных, когда они составляли 514 долларов.

Как отмечают в НБУ, нехватка работников поддерживает рост номинальных зарплат, однако высокая инфляция обусловливает медленное повышение реальных зарплат.

Кроме того, по данным сайтов поиска работы, а также исследования Государственной службы занятости, ожидания соискателей работы по оплате труда сопоставимы с предложениями работодателей, что ограничивает потенциал существенного роста зарплат в будущем.

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Зарплата в Украине Государственная служба статистики
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