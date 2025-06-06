Зарплаты в Украине выросли на четверть: кому платят больше 50 тысяч гривен

Средняя зарплата штатных работников в Украине выросла до 23 460 гривен. Финансистами и айтишникам платят значительно больше.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики (Госстат ).

В первом квартале 2025 года самая высокая заработная плата в сфере "Информация и телекоммуникации", где она выросла на 32,6% до 65 579 гривен.

На втором месте - "Финансовая и страховая деятельность". Финансисты в среднем получают 50 289 гривен. Рост на 28,6%.

Далее идет "Профессиональная, научная и техническая деятельность" - 30 868 гривен. Рост на 17,3%.

В сфере "Государственное управление и оборона" зарплаты выросли на 20,6% до 28 184 гривен.

Самые низкие зарплаты в образовании - 14 307 гривен. За год зарплаты выросли на 13,1%.

