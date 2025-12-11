ua en ru
Чт, 11 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Позволит обойти Орбана. ЕС запустил план вступительных переговоров с Украиной из 10 пунктов

Евросоюз, Украина, Четверг 11 декабря 2025 16:53
UA EN RU
Позволит обойти Орбана. ЕС запустил план вступительных переговоров с Украиной из 10 пунктов Иллюстративное фото: ЕС предложил Украине путь обхода вето Венгрии (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Украина и Европейский Союз 11 декабря согласовали новый план из 10 пунктов, который позволит Киеву технически подготовиться к вступлению в ЕС несмотря на вето, которое наложила Венгрия на официальное начало переговоров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Euronews и пресс-службу Европейской комиссии.

Отмечается, что план действий позволит Украине продвигаться на пути к вступлению в ЕС несмотря на вето венгерского пророссийского правительства Виктора Орбана, поскольку вступление Украины в блок является "ключевым элементом" послевоенных гарантий безопасности для нее.

"Мы рассматриваем членство Украины в ЕС как политический инструмент европейской гарантии безопасности для Украины... вступление станет ключевым для обеспечения устойчивости любого мирного урегулирования", - во время встречи во Львове 11 декабря заявила европейский комиссар по вопросам расширения Марта Кос.

В совместном заявлении Кос и вице-премьер-министра Украины Тараса Качки отмечается, что план позволит игнорировать вето Венгрии, поскольку Украина неофициально продолжит реформы, а переговоры будут вестись на техническом уровне.

"Сейчас мы переносим всю техническую работу на предыдущий этап, а это означает, что даже если формально она все еще заблокирована, Украина все еще может двигаться дальше. Блокада не может быть вечной, ее нужно снять", - отметила Мари Бьерре, министр по делам ЕС Дании

10 пунктов для Украины

В совместном заявлении, опубликованном на сайте ЕС, перечислены все пункты, которые согласовали между собой Украина и Евросоюз. В частности, Украина должна:

  1. Принять комплексные изменения в Уголовно-процессуальный кодекс и другое законодательство для обеспечения быстрого и качественного правосудия.
  2. Обеспечить Национальному антикоррупционному бюро Украины эффективный доступ к беспристрастным, своевременным и высококачественным судебным экспертизам.
  3. Привести процедуру назначения и увольнения Генерального прокурора в соответствие с европейской практикой.
  4. Привести процедуру отбора, назначения и перевода прокуроров на руководящие должности и другие прокурорские должности в Генеральной прокуратуре, региональных и районных прокуратурах в соответствие с европейскими практиками.
  5. Провести реформу Государственного бюро расследований (ГБР).
  6. Назначить новых судей Конституционного Суда и членов Высшего совета правосудия, которые прошли международную проверку.
  7. Расширить участие международных экспертов в конкурсной комиссии для Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС).
  8. Принять проект закона о декларации добропорядочности судей.
  9. Принять Антикоррупционную стратегию и Государственную антикоррупционную программу до второго квартала 2026 года и обеспечить высокий уровень их внедрения.
  10. На высшем уровне разработать и усилить системы внутреннего контроля против коррупции.

Напомним, что 10 декабря еврокомиссар по вопросам расширения Евросоюза Марта Кос прибыла в Украину с двухдневным визитом. Она должна была провести ряд неформальных встреч с украинскими чиновниками.

Представитель Еврокомиссии Гийом Мерсье в комментарии РБК-Украина сказал, что сроки вступления Украины в ЕС зависят от реализации реформ. При этом украинское правительство заявило о намерении завершить переговоры о вступлении до конца 2028 года.

Интересно, что мирный план США предусматривает вступление Украины в ЕС ускоренными темпами - до 2027 года. Вашингтон уверен, что ему удастся сломить сопротивление Венгрии и других стран, которые попытаются сопротивляться вступлению Украины в блок.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евросоюз Украина Вступление в ЕС
Новости
Уже в эти выходные ожидаем сокращения продолжительности отключений света, - Свириденко
Уже в эти выходные ожидаем сокращения продолжительности отключений света, - Свириденко
Аналитика
Света будет больше? Смогут ли решения Кабмина смягчить графики отключений
Юрий Дощатов, Дмитрий Сидоров Света будет больше? Смогут ли решения Кабмина смягчить графики отключений