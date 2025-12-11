Позволит обойти Орбана. ЕС запустил план вступительных переговоров с Украиной из 10 пунктов
Украина и Европейский Союз 11 декабря согласовали новый план из 10 пунктов, который позволит Киеву технически подготовиться к вступлению в ЕС несмотря на вето, которое наложила Венгрия на официальное начало переговоров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Euronews и пресс-службу Европейской комиссии.
Отмечается, что план действий позволит Украине продвигаться на пути к вступлению в ЕС несмотря на вето венгерского пророссийского правительства Виктора Орбана, поскольку вступление Украины в блок является "ключевым элементом" послевоенных гарантий безопасности для нее.
"Мы рассматриваем членство Украины в ЕС как политический инструмент европейской гарантии безопасности для Украины... вступление станет ключевым для обеспечения устойчивости любого мирного урегулирования", - во время встречи во Львове 11 декабря заявила европейский комиссар по вопросам расширения Марта Кос.
В совместном заявлении Кос и вице-премьер-министра Украины Тараса Качки отмечается, что план позволит игнорировать вето Венгрии, поскольку Украина неофициально продолжит реформы, а переговоры будут вестись на техническом уровне.
"Сейчас мы переносим всю техническую работу на предыдущий этап, а это означает, что даже если формально она все еще заблокирована, Украина все еще может двигаться дальше. Блокада не может быть вечной, ее нужно снять", - отметила Мари Бьерре, министр по делам ЕС Дании
10 пунктов для Украины
В совместном заявлении, опубликованном на сайте ЕС, перечислены все пункты, которые согласовали между собой Украина и Евросоюз. В частности, Украина должна:
- Принять комплексные изменения в Уголовно-процессуальный кодекс и другое законодательство для обеспечения быстрого и качественного правосудия.
- Обеспечить Национальному антикоррупционному бюро Украины эффективный доступ к беспристрастным, своевременным и высококачественным судебным экспертизам.
- Привести процедуру назначения и увольнения Генерального прокурора в соответствие с европейской практикой.
- Привести процедуру отбора, назначения и перевода прокуроров на руководящие должности и другие прокурорские должности в Генеральной прокуратуре, региональных и районных прокуратурах в соответствие с европейскими практиками.
- Провести реформу Государственного бюро расследований (ГБР).
- Назначить новых судей Конституционного Суда и членов Высшего совета правосудия, которые прошли международную проверку.
- Расширить участие международных экспертов в конкурсной комиссии для Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС).
- Принять проект закона о декларации добропорядочности судей.
- Принять Антикоррупционную стратегию и Государственную антикоррупционную программу до второго квартала 2026 года и обеспечить высокий уровень их внедрения.
- На высшем уровне разработать и усилить системы внутреннего контроля против коррупции.
Напомним, что 10 декабря еврокомиссар по вопросам расширения Евросоюза Марта Кос прибыла в Украину с двухдневным визитом. Она должна была провести ряд неформальных встреч с украинскими чиновниками.
Представитель Еврокомиссии Гийом Мерсье в комментарии РБК-Украина сказал, что сроки вступления Украины в ЕС зависят от реализации реформ. При этом украинское правительство заявило о намерении завершить переговоры о вступлении до конца 2028 года.
Интересно, что мирный план США предусматривает вступление Украины в ЕС ускоренными темпами - до 2027 года. Вашингтон уверен, что ему удастся сломить сопротивление Венгрии и других стран, которые попытаются сопротивляться вступлению Украины в блок.