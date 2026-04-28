Сербия отобрала гражданство у племянника Кадырова, - СМИ

Отмена решения о гражданстве

Как сообщается в официальном вестнике, сербские власти аннулировали постановление о предоставлении гражданства, принятое 23 апреля 2026 года.

В документе не указывается имя Закариева напрямую, однако речь идет именно о решении, зарегистрированном под соответствующим номером.

Причины пересмотра

В обосновании указано, что основанием для отмены стало наличие потенциальной угрозы для жизни и здоровья граждан, а также для общественной безопасности.

Власти сослались на положения закона об общей административной процедуре, которые допускают пересмотр уже вступивших в силу решений в случае выявления серьезных рисков для общественного порядка.

Юридическая процедура

Согласно законодательству, административный орган может отменить ранее принятое решение полностью или частично, если это необходимо для предотвращения угрозы общественной безопасности, здоровья населения или стабильности общественного порядка, при отсутствии других менее ограничительных мер.

Кто подписывал документы

И первоначальное решение о предоставлении гражданства, и его последующая отмена были подписаны премьер-министром Джуро Мацутом.

При этом в тот же день были одобрены новые решения о предоставлении гражданства трем гражданам России, однако их подписал уже первый вице-премьер Синиша Мали.