Украинских пленных держат на стратегических объектах в Чечне? Что говорят в Коордштабе
В Коордштабе по вопросам обращения с военнопленными не исключают что украинских пленных могут удерживать на стратегических объектах в Чечне. Таким образом россияне пытаются защитить объекты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Секретариата Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Богдана Охрименко в интервью "Укринформу".
На вопрос о том, действительно ли в Чечне украинских пленных держат вблизи или на территории критических объектов инфраструктуры, например, нефтебаз, он ответил: "Бывает по-разному... Примерно вы правильно все понимаете".
Охрименко отметил, что такие действие сдерживают удары Сил обороны Украины по российским объектам.
"Представьте, на территории нефтедобывающего или нефтеперерабатывающего предприятия расположены ангары с нашими военнопленными. Есть ли у нас моральное право нанести удары, если мы это знаем? Поэтому, действительно, это останавливает наши Силы обороны", - сказал он.
По словам руководителя Секретариата Коордштаба, перед любым ударом по противнику происходит планирование операции. Если выяснено, что на территории предприятия находятся украинские военные, которых удерживают в плену, то по этому объекту не будет спланирована отработка.
"Они (чеченцы, - ред.), к сожалению, быстро учатся и не такие глупые, как бы нам хотелось. И не только чеченцы, а россияне в целом. Они это считают военной хитростью, но на самом деле это - нарушение Женевской конвенции и международного права, согласно которым военнопленные не могут быть использованы как элементы защиты", - добавил он.
Напомним, в прошлом году представитель украинского Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Петр Яценко сообщал, что чеченские военные покупают у различных российских подразделений пленных украинских воинов. По его словам, их отвозят в Грозный, а затем обменивают на своих солдат.
Также ранее главарь Чечни Рамзан Кадыров заявил, что якобы будет использовать украинских пленных как "живой щит". Он планировал размещать пленных на крышах стратегически важных объектов.
Такое заявление Кадыров сделал после того, как 4 декабря прошлого года Чечню второй раз с начала войны атаковали дроны.
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