Кадыров не пойдет воевать за Тегеран: глава Чечни объяснил, что не нравится в действиях Ирана

02:12 09.04.2026 Чт
Основная причина - не только конфликт интересов между странами Залива и Тегераном, но и собственная выгода.
Филипп Бойко
Кадыров не пойдет воевать за Тегеран: глава Чечни объяснил, что не нравится в действиях Ирана

Чеченские подразделения не будут участвовать в войне Ирана против США и Израиля. Так называемый глава Чечни Рамзан Кадыров официально опроверг слухи о готовности своих бойцов отправиться на помощь Тегерану. Соответствующее заявление он опубликовал в своем Telegram-канале.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на оппозиционное Кремлю издание Meduza.

Причина отказа кроется в действиях самого Ирана. Тегеран атакует страны, которые глава Чечни считает союзниками.

"Это вполне могло бы произойти(участие на стороне Тегерана, - ред.), если бы Иран вел боевые действия только против США и Израиля. Но они нападают и на наших братьев. Без всякого сомнения, лично я поддерживаю сторону Ирана за одним "но" - я не поддерживаю удары Ирана по мирным объектам и гражданской инфраструктуре арабских стран Персидского залива", - написал Кадыров.

Он поддерживает "братские отношения" с лидерами ОАЭ, Бахрейна и Саудовской Аравии. Глава Чечни подчеркнул, что ему неприятно видеть мирных жителей этих стран среди жертв конфликта.

Meduza напоминает, что еще в марте риторика Кадырова была несколько иной. Тогда он называл удары Ирана по американским объектам "ожидаемым отпором врагу".

Такая миролюбивая позиция может быть вызвана еще и тем, что Рамзан Кадыров и его окружение владеют элитной недвижимостью в Дубае (ОАЭ), сообщает Кавказ.Реалии. Согласно данным различных СМИ, Кадыров в частности владеет виллами, зарегистрированными на родственников, стоимостью более 20 млн долларов. Личный самолет Кадырова часто совершает рейсы в ОАЭ, которые рассматриваются как место потенциального убежища или отдыха, а также центр управления активами.

Какова ситуация в Иране

В администрации президента США Дональда Трампа заявили, что считают недопустимым получение денег Ираном за проход судов через Ормузский пролив. Трамп хочет, чтобы этот путь был открытым для всех нефтяных танкеров и транспорта, отметили в Белом доме.

Пока в США объявляли ультиматум Иран нанес удары по союзникам Штатов. Об обстрелах своей территории сообщили ОАЭ, Кувейт, Бахрейн и Саудовская Аравия.

А в Израиле заявляют, что перемирие между США и Ираном никоим образом не касается боевых действий против "Хезболлы" в Ливане. Поэтому там будут продолжаться боевые действия.

С утра и до самой ночи: украинцев предупредили о графиках отключения света 9 апреля
