Удари по Туапсе Крадене зерно в Ізраїлі Ормузька протока Війна в Україні

Сербія відібрала громадянство у племінника Кадирова, - ЗМІ

22:54 28.04.2026 Вт
2 хв
Підставою стала загроза життю, здоров'ю та громадській безпеці
aimg Анастасія Никончук
Фото: Рамзан Кадиров (GettyImages)

Уряд Сербії ухвалив рішення скасувати раніше видане громадянство Якубу Закарієву, племіннику глави Чечні Рамзана Кадирова.

Скасування рішення про громадянство

Як повідомляється в офіційному віснику, сербська влада анулювала постанову про надання громадянства, ухвалену 23 квітня 2026 року.

У документі не вказується ім'я Закарієва безпосередньо, проте йдеться саме про рішення, зареєстроване під відповідним номером.

Причини перегляду

В обґрунтуванні зазначено, що підставою для скасування стала наявність потенційної загрози для життя і здоров'я громадян, а також для громадської безпеки.

Влада послалася на положення закону про загальну адміністративну процедуру, які допускають перегляд рішень, що вже набули чинності, у разі виявлення серйозних ризиків для громадського порядку.

Юридична процедура

Згідно із законодавством, адміністративний орган може скасувати раніше ухвалене рішення повністю або частково, якщо це необхідно для запобігання загрози громадській безпеці, здоров'ю населення або стабільності громадського порядку, за відсутності інших менш обмежувальних заходів.

Хто підписував документи

І початкове рішення про надання громадянства, і його подальше скасування були підписані прем'єр-міністром Джуро Мацутом.

Водночас того самого дня було схвалено нові рішення про надання громадянства трьом громадянам Росії, однак їх підписав уже перший віцепрем'єр Сініша Малі.

Нагадуємо, що Офіс генерального прокурора України скерував до суду обвинувальний акт щодо очільника Чечні Рамзана Кадирова, якого звинувачують у причетності до організації вторгнення російських військ на територію України та сприянні діям, що призвели до розв'язування війни.

Зазначимо, що українські полонені можуть утримуватися на території стратегічних об'єктів у Чечні, що, за оцінками фахівців, може використовуватися російською стороною як спосіб додаткового захисту таких об'єктів.

