Главная » Новости » Война в Украине

Офис Генпрокурора передал в суд дело Кадырова: в чем подозревают гауляйтера Чечни

Украина, Четверг 11 декабря 2025 14:51
Офис Генпрокурора передал в суд дело Кадырова: в чем подозревают гауляйтера Чечни Фото: гауляйтер Чечни Рамзан Кадыров (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Офис Генерального прокурора Украины 11 декабря передал в суд обвинительный акт, который касается главы Чечни Рамзана Кадырова. Его подозревают в организации вторжения в Украину и помощи российскому режиму в развязывании войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ОГПУ.

Следствие установило, что Кадыров среди прочего организовал вторжение подконтрольных ему подразделений росгвардии (российский аналог Национальной гвардии Украины), министерства внутренних дел РФ в Чечне и министерства обороны РФ на территорию Украины для ведения агрессивной войны и оккупации территорий.

Контролируемые Кадыровым вооруженные формирования захватывали населенные пункты в Украине, совершали многочисленные военные преступления против гражданского населения и военнопленных, активно нарушали законы и обычаи войны.

"Также установлено, что обвиняемый, имея полную политическую и административную власть в Чеченской Республике, с целью продолжения агрессивной войны против Украины организовывал создание новых военных подразделений, их укомплектование, подготовку и финансирование", - отмечается в сообщении ОГПУ.

Кадыров, имея доступ к СМИ и интернет-ресурсам, неоднократно оправдывал и глорифицировал вторжение РФ в Украину, оккупацию украинских территорий и военные преступления. Среди военных преступлений, совершенных непосредственно по указанию Кадырова:

  • Приказ не брать украинских военных в плен после удара Сил обороны Украины 29 октября 2024 года по военному объекту в г. Гудермес, Чечня;
  • Содержание более 200 украинских военнопленных в местах дислокации вооруженных формирований в Чечне, где украинцев использовали в качестве "живого щита" для защиты объектов от атак.

"Его действия квалифицированы по ч. 3 ст. 110, ч. 3 ст. 436-2, ч. 2 ст. 437, ч. 1 ст. 438 УК Украины (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины; оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников; преступление агрессии; военные преступления)", - резюмировали в сообщении Генпрокуратуры.

Напомним, что 1 сентября 2025 года Служба безопасности Украины сообщила о заочном подозрении главе Чечни Рамзану Кадырову. Он приказал использовать украинских пленных как "живой щит" для российских оккупантов.

До этого, еще в 2022 году Служба безопасности Украины объявила в розыск главу Чечни Рамзана Кадырова. Кадыров считается "лицом, которое скрывается от органов досудебного расследования", его подозревают в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а также в ведении агрессивной войны.

