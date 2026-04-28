Сербия отобрала гражданство у племянника Кадырова, - СМИ

22:54 28.04.2026 Вт
Основанием стала угроза жизни, здоровью и общественной безопасности
aimg Анастасия Никончук
Правительство Сербии приняло решение отменить ранее выданное гражданство Якубу Закариевy, племяннику главы Чечни Рамзана Кадырова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Nedeljnik.

Отмена решения о гражданстве

Как сообщается в официальном вестнике, сербские власти аннулировали постановление о предоставлении гражданства, принятое 23 апреля 2026 года.

В документе не указывается имя Закариева напрямую, однако речь идет именно о решении, зарегистрированном под соответствующим номером.

Причины пересмотра

В обосновании указано, что основанием для отмены стало наличие потенциальной угрозы для жизни и здоровья граждан, а также для общественной безопасности.

Власти сослались на положения закона об общей административной процедуре, которые допускают пересмотр уже вступивших в силу решений в случае выявления серьезных рисков для общественного порядка.

Юридическая процедура

Согласно законодательству, административный орган может отменить ранее принятое решение полностью или частично, если это необходимо для предотвращения угрозы общественной безопасности, здоровья населения или стабильности общественного порядка, при отсутствии других менее ограничительных мер.

Кто подписывал документы

И первоначальное решение о предоставлении гражданства, и его последующая отмена были подписаны премьер-министром Джуро Мацутом.

При этом в тот же день были одобрены новые решения о предоставлении гражданства трем гражданам России, однако их подписал уже первый вице-премьер Синиша Мали.

Напоминаем, что Офис Генерального прокурора Украины направил в суд обвинительный акт в отношении главы Чечни Рамзана Кадырова, которого обвиняют в причастности к организации вторжения российских войск на территорию Украины и содействии действиям, приведшим к развязыванию войны.

Отметим, что украинские пленные могут содержаться на территории стратегических объектов в Чечне, что, по оценкам специалистов, может использоваться российской стороной как способ дополнительной защиты таких объектов.

РФ планирует расширение мобилизации и новые наступления, - Зеленский
Россия стремится вернуть то, чем владела до краха СССР: интервью с главой военного комитета НАТО
Россия стремится вернуть то, чем владела до краха СССР: интервью с главой военного комитета НАТО