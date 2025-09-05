Путин заявил, что "не видит смысла" во встрече с Зеленским: договориться невозможно

Что известно о переговорах РФ с Украиной

Отметим, что 3 сентября Владимир Путин заявил, что он "не исключает" встречи с президентом Владимиром Зеленским, но при этом усомнился в смысле переговоров.

Также диктатор сообщил, что украинский президент может приехать в Москву на встречу, на что Зеленский ответил, что не собирается соглашаться на условия главы Кремля.

"Американские партнеры нам передали, что Путин пригласил меня в Москву. Я считаю, что когда хочешь, чтобы встречи не было, надо пригласить меня в Москву", - сказал Зеленский.

В то же время он отметил, что, если Россия начала говорить о встрече, то это уже неплохо.

В Кремле уже цинично отреагировали на отказ Зеленского посещать российскую столицу. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сказал, что украинского президента приглашают "поговорить, а не капитулировать"

Напомним, что говорить о встрече лидеров Украины и РФ стали 18 августа, когда Зеленский приехал в Вашингтон на саммит с президентом США Дональдом Трампом.

Однако после этого Киев так и не увидел желания с российской стороны участвовать в переговорах. Зеленский заявил в свою очередь, что у Путина делают все возможное, чтобы встреча не состоялась.

Также президент подчеркнул, что необходимо принуждать РФ к дипломатии и давить мощными санкциями, чтобы переговоры состоялись.

Давление на РФ

Отметим, что по итогах встречи членов "коалиции решительных", которая прошла в Париже 4 сентября, стало известно о возможном новом пакете санкций против Москвы.

Так, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Россию ждут новые санкции от ЕС и США, если Путин откажется от мирных переговоров.

Напомним, что 4 сентября в Париже более 30 представителей разных стран обсудили гарантии безопасности для Украины.