Сенсационные трансферы и игроки без практики: как украинские звезды готовятся к отбору ЧМ-2026

Сборная Украины стартует в отборе на ЧМ-2026

Европейские клубы ушли на первую международную паузу нового сезона, во время которой сборные начинают отборочные матчи чемпионата мира-2026.

Украина стартует 5 сентября выездным поединком против Франции, а 9 сентября примет Азербайджан.

Главный тренер национальной команды Сергей Ребров объявил список из 25 футболистов, однако позже произошли изменения: в сборную был довызван Назар Волошин, а Богдан Михайличенко заменил травмированного Александра Тымчика.

В итоге на сборе оказались 26 игроков, среди которых 11 представляют иностранные чемпионаты.

Трансферный успех

Наиболее заметным событием летнего межсезонья стал переход защитника Ильи Забарного из "Борнмута" во французский гранд "ПСЖ". Сумма трансфера составила 63 миллиона евро, что делает его одним из самых дорогих украинских игроков в истории.

Несмотря на переход, Забарный уже успел провести два матча за парижан, демонстрируя хорошие показатели.

Илья Забарный (фото: facebook.com/PSG)

Игроки без игровой практики

Зато другой украинский защитник, Александр Зинченко, пока не провел ни одного матча за лондонский "Арсенал" и даже рассматривалась его возможная аренда.

Не менее сложная ситуация и у Артема Довбика, который в "Роме" не является основным форвардом, уступая место Эвану Фергюсону. Будущее Довбыка в клубе остается неопределенным.

К сожалению, Роман Яремчук, играющий за греческий "Олимпиакос", получил травму и не провел ни одного матча в новом сезоне.

Также вне основной обоймы в "Реале" остается Андрей Лунин, который проигрывает конкуренцию Тибо Куртуа.

Андрей Лунин (фото: instagram.com/lunin_andrey)

Стабильные роли в своих клубах

Вратарь Анатолий Трубин в составе "Бенфики" демонстрирует невероятную форму. В новом сезоне он отыграл шесть матчей, не пропустив ни одного мяча. Это рекордная "сухая" серия в его карьере.

Виктор Цыганков, хотя и имеет небольшое повреждение, остается ключевым игроком "Жироны", а Александр Зубков является основным в турецком "Трабзонспоре" и имеет уже один ассист.

Виталий Миколенко, несмотря на небольшое повреждение на старте сезона, вернулся в состав "Эвертона" и даже успел отметился предголевым пасом.

Виталий Миколенко (фото: instagram.com/mikola_16)

Кто может стать сюрпризом

Защитник "Остина" Александр Сваток, выступающий в американской лиге MLS, является лидером по количеству сыгранных минут среди всех вызванных в сборную. Его команда играет по другому календарю, поэтому он постоянно находится в игровом тонусе - он провел 27 матчей в чемпионате США за "Остин".

Полузащитник Егор Ярмолюк, который играет за "Брентфорд", сменил позицию на поле - теперь он выступает в опорной зоне.

В трех матчах АПЛ он показал себя как эффективный разрушитель атак соперника. Благодаря этой смене роли, Ярмолюк может стать важной опцией для тренерского штаба сборной Украины.

Егор Ярмолюк (фото: (фото: instagram.com/yarmoliuk_yehor)