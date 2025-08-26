ua en ru
Вт, 26 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Состав сборной Украины: кто сыграет против Франции и Азербайджана в квалификации ЧМ-2026

Вторник 26 августа 2025 10:51
UA EN RU
Состав сборной Украины: кто сыграет против Франции и Азербайджана в квалификации ЧМ-2026 Сборная Украины по футболу (фото: Getty Images)
Автор: Екатерина Урсатий

Сборная Украины определилась с заявкой на первые матчи квалификации чемпионата мира-2026. Главный тренер Сергей Ребров вызвал 25 игроков на сентябрьские поединки против Франции и Азербайджана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Украинской ассоциации футбола.

Ребров вызвал новых игроков

В основной список команды впервые попали два футболиста, которые выступали на Евро-2025 в составе "молодежки". Это 20-летний защитник "Динамо" Тарас Михавко и полузащитник "Шахтера" Олег Очеретько.

Также в заявку сборной вернулись четыре игрока, которые пропустили предыдущие матчи. Защитник "Эвертона" Виталий Миколенко восстановился после травмы и снова присоединился к команде.

Полузащитник "Брентфорда" Егор Ярмолюк также вернулся в заявку, а нападающие Артем Довбик из "Ромы" и Владислав Ванат из "Динамо" получили шанс снова выступить за национальную команду.

В то же время по сравнению с предыдущими матчами национальной команды, вне заявки оказались шесть футболистов.

Это защитники Максим Таловеров, Владислав Дубинчак и Александр Мартынюк, а также полузащитники Николай Михайленко, Владислав Кабаев и Егор Назарина.

Наибольшее представительство в обновленном составе "сине-желтых" имеет донецкий "Шахтер" - семь игроков.

Еще трое футболистов могут дебютировать за главную команду страны. Полузащитник "Шахтера" Артем Бондаренко трижды попадал в заявку, но до сих пор не выходил на поле, а также шанс дебютировать получат Тарас Михавко и Олег Очеретько.

Полный состав сборной Украины на матчи квалификации ЧМ-2026:

Вратари: Андрей Лунин ("Реал", Испания), Анатолий Трубин ("Бенфика", Португалия), Дмитрий Ризнык ("Шахтер").

Защитники: Валерий Бондарь, Николай Матвиенко, Ефим Конопля (все - "Шахтер"), Тарас Михавко, Александр Тымчик (оба - "Динамо"), Илья Забарный (ПСЖ, Франция), Александр Сваток ("Остин", США), Виталий Миколенко ("Эвертон", Англия).

Полузащитники: Олег Очеретько, Георгий Судаков, Артем Бондаренко (все - "Шахтер"), Алексей Гуцуляк, Александр Назаренко (оба - "Полесье"), Александр Зинченко ("Арсенал", Англия), Егор Ярмолюк ("Брентфорд", Англия), Иван Калюжный ("Металлист 1925"), Николай Шапаренко ("Динамо"), Виктор Цыганков ("Жирона", Испания), Александр Зубков ("Трабзонспор", Турция).

Нападающие: Роман Яремчук ("Олимпиакос", Греция), Артем Довбик ("Рома", Италия), Владислав Ванат ("Динамо").

Резервный список: Георгий Бущан ("Аль-Шабаб", Саудовская Аравия), Богдан Михайличенко ("Полесье"), Евгений Чеберко ("Коламбус Крю", США), Александр Пихаленок, Владимир Бражко, Назар Волошин (все - "Динамо").

Расписание матчей сборной Украины

Украина начинает отбор на мундиаль 5 сентября домашним матчем против Франции, который состоится в польском Вроцлаве. Через четыре дня, 9 сентября, "сине-желтые" сыграют на выезде с Азербайджаном в Баку.

Кроме Франции и Азербайджана, украинская сборная в группе D также будет соревноваться с Исландией.

Полное расписание игр сборной Украины в квалификации ЧМ-2026:

  • 5 сентября. 21:45. Украина - Франция (Вроцлав, Польша)
  • 9 сентября. 19:00. Азербайджан - Украина
  • 10 октября. 21:45. Исландия - Украина
  • 13 октября. 21:45. Украина - Азербайджан (Краков, Польша)
  • 13 ноября. 21:45. Франция - Украина
  • 16 ноября. 19:00. Украина - Исландия (Варшава, Польша)

Ранее мы сообщали где сборная Украины сыграет выездной матч против Франции в отборе на ЧМ-2026.

Также читайте о пути Украины к Чемпионату мира-2026.

Читайте РБК-Украина в Google News
Чемпионат мира Футбол
Новости
НБУ сознательно укрепил гривну к доллару: чего ожидать в ближайшие месяцы
НБУ сознательно укрепил гривну к доллару: чего ожидать в ближайшие месяцы
Аналитика
Не Орбаном единым. В каких странах Европы могут победить антиукраинские силы
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Не Орбаном единым. В каких странах Европы могут победить антиукраинские силы