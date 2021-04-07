"Баварія" поступилася "ПСЖ" в матчі з п'ятьма голами

У матчі не брали участь відразу два лідера "Баварії". І якщо Гнабрі, який підхопив COVID, ще можна було рівноцінно замінити, то втрата Левандовського стала для мюнхенців дуже серйозною.

Поєдинок розпочався жваво. І вже на 3-й хвилині "ПСЖ" зумів відкрити рахунок. Неймар втік в контратаку з центру поля і відпасував на Мбаппе, який вже з меж штрафного пробив Нойєра. Голкіпер "Баварії" міг парирувати удар француза, але зіграв незграбно - 0:1. Можливо, допоміг французам сильний снігопад, який ішов зі старту матчу.

Через 8 хвилин "ПСЖ" відправив у сітку другий м'яч, правда, рефері вгледів офсайд.

Гравці "Баварії" прийшли до тями ближче до середини тайму. І на 19-й хвилині "червоні" могли розраховувати на взяття воріт - Горецка з меж воротарського впритул пробивав головою, але дива реакції продемонстрував голкіпер "ПСЖ" Навас. Потім баварці створили ще кілька небезпечних моментів, але забили знову французи. Після розіграшу штрафного Неймар зробив навіс у штрафний майданчик німецького клубу, де захисники господарів забули Маркіньоса. Тому залишилося лише переправити м'яч повз Нойєра - 0:2.

"Баварія" відіграла один м'яч під кінець першої половини. Після подачі з правого флангу гравці "ПСЖ" забули про свого екс-партнера Чупо-Мотінга, який головою відправив м'яч у сітку - 1:2.

У другому таймі гравці французького клубу могли забивати третій гол. Мбаппе опинився поблизу воріт Нойєра, але на цей раз пробити німецького голкіпера не зміг. Після цього м'яч відскочив до Неймару, але удар у бразильца не вийшов сильним і м'яч перехопили захисники.

Але замість того, щоб рахунок у матчі збільшити, парижани пропустили вдруге. Після подачі зі штрафного Мюллер головою переправив м'яч у нижній кут воріт Наваса - 2:2.

Здавалося, що "Баварія" знайшла свою гру, але знову забив "ПСЖ". Мбаппе на 68-й хвилині протягнув м'яч по флангу, змістився в штрафну і на паузі відправив м'яч між ніг захисника у ближній кут Нойєра - 2:3.

Одразу ж німці могли зрівняти рахунок. Але ні Коман, ні Чупо-Мотінг з забійної позиції як слід не змогли пробити. Далі німці влаштували штурм воріт Наваса. І за п'ять хвилин до кінця відмінні шанси змарнували Алаба і Мюллер. Австрієць пробив метрів з десяти мимо воріт, а німець не зміг як слід влучити по м'ячу, і той пройшов поруч зі стійкою.

В результаті поразки "Баварії" у домашньому матчі 2:3 "ПСЖ". Ця поразка стала для німецького клубу першим домашнім в рамках Ліги чемпіонів з 2019 року.

Матч-відповідь відбудеться через тиждень, 14 квітня.

Відзначимо, сьогодні в паралельному матчі "Челсі" впевнено переграв "Порту" - 2:0.