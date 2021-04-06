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"Реал" виявився сильнішим за "Ліверпуль" в першому матчі 1/4 фіналу ЛЧ

Новость на русском → Мадрид, Вівторок 06 квітня 2021 23:54
"Реал" виявився сильнішим за "Ліверпуль" в першому матчі 1/4 фіналу ЛЧ Фото: гол Асенсио допоміг "Реалу" здолати "Ліверпуль" (uefa.com)
Автор: Ігор Литвиненко

"Реал" вдома виявився сильнішим за "Ліверпуля" в першому чвертьфінальному матчі Ліги чемпіонів. Мадридці відзначилися тричі, на рахунку англійців лише один гол.

Детальніше про матч - у матеріалі РБК-Україна.

До середини першої половини матчу гра була більш-менш рівною, хоча гравці "Реала" трохи більше контролювали м'яч. А потім включив свій геніальний пас Кроос. Спершу плеймейкер "Реала" на 27-й хвилині зі своєї половини запустив у відрив Вінісіуса. Бразилець підробив м'яч грудьми і відправив повз Аллісона - 1:0.

А ще через 11 хвилин Кроос знову виконав довгий загострюючий пас через півполя. Передачу намагався перехопити Александр-Арнольд, але вийшла лише гольовий пас на Асенсіо, якому залишалося лише перекинути воротаря "Ліверпуля" - 2:0.

Під кінець першої половини "Реал" міг довести рахунок до непристойного. Кабак подарував м'яч Асенсіо поблизу своєї штрафної, але той, перебуваючи під кутом, як слід пробити не зміг.

На другий тайм гравці "Ліверпуля" вийшли більш зарядженими і вже на старті змогли один м'яч відіграти. На 51-й хвилині відзначився Саллах. VAR перевіряв, чи був гравець "Ліверпуля" в офсайді, але порушення не виявив.

І тоді, коли здавалося, що "Ліверпуль" може розраховувати і на нічию, "Реал" відзначився втретє. Модріч, після розіграшу ауту біля воріт англійців, увійшов у штрафну, відпасував в район одинадцяти метрів на Вінісіуса, а той в дотик пробив у нижній кут "Ліверпуля" - 3:1. Більше голів у матчі не було.

Матч-відповідь відбудеться через тиждень, 13 квітня.

Також сьогодні свій матч в ЛЧ зіграли "Ман Сіті" і дортмундська "Боруссія". Англійці вирвали перемогу на останніх хвилинах, завдяки голу Фодена - 2:1.

Нагадаємо, завтра свої чвертьфінальні матчі зіграють ще дві пари: "Порту" зіграє з "Челсі", а "Баварія" прийме "ПСЖ".

Раніше РБК-Україна писало, що УЄФА розраховує на проведення фіналу Ліги чемпіонів у Стамбулі з глядачами

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