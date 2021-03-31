УЄФА скасував обмеження щодо глядачів на матчах під своєю егідою

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) скасував карантинні обмеження по глядачів на матчах під своєю егідою. Тепер на матчах будуть діяти обмеження виключно влади кожної конкретної країни.

Про це йдеться в повідомленні на сайті організації .

Повідомляється, що сьогодні виконком УЄФА переглянув рішення від 1 жовтня 2020 року, яким допускали на стадіон не більше 30% від місткості.

"Оскільки епідеміологічна ситуація в 55 національних асоціаціях УЄФА значно різниться, рішення про допустиму кількість глядачів повинні приймати виключно належні органи місцевої та/або державної влади", - йдеться в повідомленні.

При цьому з урахуванням діючих обмежень на подорожі в силі залишається заборона на виїзд вболівальників на гостьові матчі в турнірах УЄФА, аж до фіналів клубних змагань у травні 2021 року, але не включаючи їх.

Зазначимо, під егідою УЄФА проходять Євро-2020, Ліга націй, Ліга чемпіонів, Ліга Європи та інші турніри.