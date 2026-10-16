Приказ об ограничении спутниковой связи для Украины поступил из Белого дома, - Reuters

Распоряжение ограничит работу спутниковой системы, которую Украина использует для связи на поле боя и управления дронами, поступило из Белого дома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

По словам трех источников, сообщение о необходимости замедлить предоставление компанией SpaceX услуг Starshield украинским военным руководство Минобороны США получило из Белого дома.

Чиновники не уточнили, кто именно в Белом доме принял это решение и кто отвечал за выполнение приказа. Но отметим, что Пентагон является крупнейшим заказчиком Starshield, военной версии сервиса Starlink.

На фоне вышеуказанной информации агентство Reuters обратилось за комментарием к еще одному неназванному высокопоставленному чиновнику, однако он опроверг, что к этому приказу мог быть причастен президент США Дональд Трамп.

"Президент никогда не делал подобного запроса", - сказал он.

Также в Белом доме не ответили на вопросы о том, могли ли другие должностные лица администрации обращаться с подобной просьбой.