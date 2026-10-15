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Ограниченный Starlink для ВСУ оплачивает Германия, контракт рассчитан до апреля 2027

03:48 15.10.2026 Чт
2 мин
aimg Екатерина Коваль
Ограниченный Starlink для ВСУ оплачивает Германия, контракт рассчитан до апреля 2027 Фото: терминал Starlink (Getty Images)
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Связь Starshield для украинских военных оплачивает Германия, контракт действует до апреля 2027 года. Киев просит вернуть системе работу без ограничения скорости.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на журналиста Алекса Рауфоглу в соцсети X, получившего информацию от источника в Киеве.

До ночи на 14 октября военный пакет Starlink в Украине работал без лимитов скорости. Именно эти условия, по данным собеседника журналиста, и предусматривал контракт, финансируемый Берлином.

Тем не менее, решать судьбу ограничений будет не Германия. Владелец SpaceX Илон Маск накануне отметил, что Starshield принадлежит правительству США. Лимиты для него, по словам Маска, устанавливают американские военные, а окончательное слово за президентом Дональдом Трампом.

Киев настаивает не на повышении порога, а на полной отмене ограничения. Нынешних 160 км/ч, по словам источника, недостаточно для противодействия реактивным "шахедам".

Напомним, 14 октябрятерминалы Starlink начали серьезно сбоить. Под удар попал Starshield – военная версия спутниковой связи, которая перестала стабильно работать во время движения.

Порог скорости был ограничен 160 км/ч. Если его превысить, сигнал исчезал, а в отдельных подразделениях связь обрывалась даже на более низких скоростях. Пострадали и дроны-перехватчики, которыми украинские защитники сбивают российские "шахеды".

По словам президента Владимира Зеленского, враг воспользовался ситуацией и устроил одну из самых массированных атак на Украину, запустив сотни ударных дронов. Глава государства обратился к Илону Маску и призвал исправить ошибку, которая может стоить жизни украинцам.

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