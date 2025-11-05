Зарубежные компании "Лукойла" парализованы из-за санкций Запада, - Reuters
Российский гигант "Лукойл" столкнулся с проблемами в работе своих зарубежных подразделений. Причиной стали санкции США и Британии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
По информации источников издания, иракская государственная компания SOMO отменила отгрузку трех партий нефти, добытой "Лукойлом" на месторождении West Qurna-2.
Российская компания владеет 75 % в этом проекте с производственной мощностью около 480 тысяч баррелей в сутки, а оставшаяся доля принадлежит North Oil Company из Ирака.
Собеседники Reuters уточнили, что отгрузка нефти была запланирована на 11, 18 и 26 ноября.
Также трейдеры рассказали журналистам, что Litasco - торговое подразделение "Лукойла" в Женеве - столкнулась с трудностями при фрахтовании судов после введения санкций Великобританией. Теперь британские брокеры отказываются сотрудничать с компанией.
Также санкции вынудили Litasco уволить часть сотрудников.
Одновременно около тысячи сотрудников и операторов АЗС Teboil в Финляндии опасаются увольнений в ближайшее время, поскольку местные банки начали применять санкции в отношении российской нефти и владельца сети - компании "Лукойл".
Как сообщила организация Finance Finland, представляющая интересы финских банков, они уже начали блокировать платежи Teboil в преддверии крайнего срока - 21 ноября.
Санкции США
Напомним, ранее американские власти решили усилить санкции против России из-за войны в Украине. Они ввели ограничения против двух российских нефтяных гигантов - "Роснефти" и "Лукойла".
Ожидается, что санкции вступят в силу 20 ноября, но они уже фактически наносят ущерб российской экономике.
В частности, нефтеперерабатывающие заводы Индии заявили о намерении сократить покупку российской нефти.
При этом недавно появилась информация о том, что "Лукойл" может продать свои зарубежные активы швейцарской компании Gunvor.
Детальнее о влиянии новых санкций США на Россию - в материале РБК-Украина.