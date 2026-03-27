Сенаторы США хотят ввести санкции против Венгрии за блокировку помощи Украине, - FT
Два сенатора от двух партий США намерены внести законопроект, который предусматривает санкции против высокопоставленных чиновников Венгрии за блокировку помощи Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.
Идея внести законопроект возникла на фоне того, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заблокировал Украине кредит в размере 90 млрд евро.
Документ намерены внести уже на этой неделе. В случае принятия, закон "Блокировка Путина" обяжет президента США Дональда Трампа ввести санкции против чиновников правительства Венгрии, которые причастны к закупкам российской нефти и газа, и которые стремятся заблокировать помощь Украине.
Авторами законопроекта являются демократа Жанна Шахин и республиканец Том Тиллис - они сопредседатели группы наблюдателей НАТО в Сенате. Оба политика открыто высказывались по поводу сохраняющейся зависимости Европы от энергоносителей РФ.
Том Тиллис отметил, что США и их союзники должны оставаться едиными в поддержке Украины в перекрытии доходов, которые подпитывают войну главы Кремля Владимира Путина.
"Этот законопроект привлекает к ответственности высокопоставленных венгерских чиновников и одновременно предоставляет Венгрии четкий путь к восстановлению отношений со своими союзниками путем прекращения зависимости от российских энергоносителей и прекращения препятствования поддержке Украины", - добавил он.
В свою очередь Жанна Шахин раскритиковала вице-президента США Джей Ди Вэнса, который по информации в СМИ, планирует посетить Венгрию за несколько дней до парламентских выборов.
"Невероятно, что вице-президент Вэнс, по сообщениям, планирует посетить Венгрию, чтобы поддержать коррумпированное правительство, которое продолжает финансировать российскую военную машину", - сказала она.
Шахин добавила, что если США хотят положить конец войне в Украине, администрация Трампа должна применять одинаковые стандарты ко всем своим союзникам. Она подчеркнула, что никто, и особенно премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - "не должен оставаться безнаказанным".
Также FT отметило, что в проекте закона Орбан напрямую не упоминается как объект санкций.
Помощник конгрессмена пояснил, что именно администрации Трампа предстоит определить, какие венгерские чиновники были причастны к задержке помощи Украины и сохранению зависимости Венгрии от российских энергоносителей.
Кредит ЕС для Украины
Напомним, в конце 2025 года в ЕС согласовали Украине кредит в размере 90 млрд долларов на два года. Он стал альтернативой решению по изъятию замороженных активов РФ. Однако Венгрия наложила вето на кредит.
На днях президент Владимир Зеленский сказал, что разблокирование кредита от ЕС является критически важным для Украины и ее обороноспособности. Без финансирования пострадает армия и производство дронов.
Также отметим, что недавно премьер-министр Словакии Роберт Фицо пригрозил, что его страна тоже может заблокировать дальнейшие кредиты для Украины.
